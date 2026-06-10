Louis Dassilva non ha ucciso Pierina Paganelli: l'assoluzione dopo 16 ore di camera di consiglio racconta che è già il “dopo Garlasco”

Louis Dassilva è stato assolto nel processo che lo vedeva imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata che la sera del 3 ottobre del 2023 fu uccisa con 29 coltellate nel garage dell'ormai famoso condominio di via del Ciclamino a Rimini. Il senegalese è stato immediatamente liberato dopo la sentenza di primo grado e dopo una camera di consiglio durata oltre 16 ore. Dopo quasi 3 anni dal barbaro assassinio della sessantottenne e una lunga fase processuale, la sentenza di primo grado ha stabilito che gli indizi a carico del senegalese non potevano determinare una condanna all'ergastolo come chiedeva la pubblica accusa.

È interessante sottolineare come gli avvocati difensori dell'imputato Riario Fabbri e Andrea Guidi abbiano puntato, fra gli altri elementi, sulla similitudine con uno dei casi di cronaca più discussi degli ultimi tempi ovvero il delitto di Garlasco paventando il pericolo che, a suo tempo, portò alla condanna definitiva di Alberto Stasi per l'omicidio di Chiara Poggi, condanna che oggi è rimessa completamente in discussione dalla nuova indagine che per quel delitto vede indagato Andrea Sempio. Se è lecito supporre che all'epoca dell'omicidio della povera Chiara gli inquirenti si innamorarono di una tesi che prendeva in considerazione solo una possibilità ovvero che la vittima fosse stata assassinata dal suo fidanzato, è altrettanto lecito supporre, come fanno i legali di Dassilva, che anche nel caso del delitto di Rimini ci si fosse concentrati fin dall'inizio su un'unica ipotesi scartando a priori l'approfondimento di altre possibili piste che avrebbero potuto condurre ad altri moventi e altri responsabili. In altre parole il fatto che l'imputato avesse una relazione con la nuora della vittima, Manuela Bianchi, è stato l'elemento che fin da subito ha condotto gli investigatori e i magistrati ad ipotizzare un movente passionale dettato dal timore che Pierina potesse rivelare alla moglie di Dassilva che suo marito la tradiva mettendo a rischio la stabilità affettiva ed economica che il senegalese si era conquistato attraverso il matrimonio con Valeria Bartolucci. Un elemento piuttosto debole che è andato a sommarsi con altri fattori cruciali come l'assenza di tracce genetiche dell'imputato sulla scena del crimine e il fallimento di quella che la Procura considerava la prova regina ovvero la famigerata cam 3, la telecamera della farmacia che quella notte riprese una sagoma non compatibile con quella di Dassilva.