Guai in vista per il criminalista? Fine indagini per Davide Barzan mentre a Rimini chiesto l’ergastolo per Dassilva per l’omicidio di Pierina Paganelli

Perché mentre Barzan proverà a evitare il processo, a poche ore di distanza il pubblico ministero Daniele Paci ha pronunciato la parola più pesante del codice penale: ergastolo. Sei ore di requisitoria per inchiodare Louis Dassilva alle sue responsabilità, culminate con la richiesta dell’ergastolo per l’omicidio pluriaggravato di Pierina Paganelli. Senza spazio per la . Meno che mai per i dubbi. O per le attenuanti generiche, che il pm ha chiesto ai giurati della Corte d’Assise di negare senza esitazione, nonostante lo status di incensurato del trentacinquenne senegalese. La ricostruzione dell'accusa? Eccola: Pierina sarebbe stata attesa nel buio profondo del garage, vittima di una minorata difesa e di una crudeltà scientifica. Ventisette coltellate per spegnere le urla di terrore di una donna di 78 anni che l’assassino considerava semplicemente un ostacolo al proprio status quo. I motivi futili e abietti evocati da Paci? Dassilva avrebbe agito così per non assumersi le sue responsabilità di uomo, scegliendo tra la moglie e l’amante Manuela Bianchi. Avrebbe preferito, insomma, eliminare il "problema" per non perdere la stabilità economica conquistata in Italia.

Anche la premeditazione, sempre secondo il PM, reggerebbe il confronto con i precedenti giurisprudenziali più rigidi: tre ore e mezza di attesa da quando l'imputato ha saputo che la pensionata sarebbe andata da sola all'adunanza dei Testimoni di Geova. Un lasso di tempo persino sovrabbondante rispetto ai quaranta minuti che bastarono, ad esempio, a condannare Benno Neumair. Adesso sarà la Corte d’Assise a dover decidere, ma è chiaro che le zone d’ombra nella tragica commedia umana consumata nel cuore della Romagna restano veramente tante. E meriterebbero d’essere approfondite. Non fosse altro che per i personaggi individuati come protagonisti e per quelli che, in qualche misura, sono diventati vistose comparse.