Le Iene avevano ragione? A processo per truffa aggravata il criminalista Davide Barzan, ma niente udienza (per ora)

Secondo quanto ricostruito, tutto ruoterebbe attorno alla denuncia presentata da una famiglia di imprenditori del cosentino, in difficoltà economica, che si sarebbe rivolta a Barzan per ottenere un finanziamento. La proposta? Una finanziaria americana riconducibile al criminalista, un conto aperto a Malta per far transitare il denaro. E la richiesta di pagare in anticipo le prime rate del prestito. Prestito che, sempre secondo la denuncia, non sarebbe mai arrivato: l’assegno da 512mila dollari sarebbe risultato scoperto. Il danno contestato supera i 53mila euro, con l’aggravante della rilevante entità. Quindi Le Iene avevano ragione? Per ora, la risposta è sospesa. Smentita no, ma nemmeno certificata.

Quello che è certo, comunque, è che dopo i servizi della trasmissione Mediaset sono state molte le persone che hanno raccontato di aver avuto a che fare con Barzan e di essere state in qualche modo raggirate. Non è escluso, quindi, che possano essere stati aperti anche altri fascicoli oltre quello già trasformatosi in procedimento per truffa aggravata.