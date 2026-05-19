Terrorista o non terrorista? Forse non un terrorista professionista, ma pur sempre un terrorista, seppur pazzo e non imputabile. Ogni riferimento a Salim El Koudri – l’autore della strage di Modena – è puramente casuale, naturalmente. Ma allora perché ChatGpt fa il finto tonto e non vuole ammettere che questo signore ha commesso un atto di terrorismo individuale? Abbiamo provato a convincere l’intelligenza artificiale sviluppata da Sam Altman, ma non c’è stato verso, nemmeno sotto tortura di fargli sputare la frase “Salim El Koudri è un terrorista”. Forse come per i giornalisti, anche per essere terroristi ci va un patentino, bisogna passare un test. Se sei pazzo ti bocciano, come al militare. El Koudri è salito su una Citroen C3 e ha investito più persone possibili nel centro di Modena prima di scendere e tentare di accoltellare chi gli ha impedito la fuga. Va bene, sarà stato pure pazzo, ma volete dirci che non è stato un atto terroristico? Non diciamo che lui è un terrorista, ma perlomeno l’atto commesso è comunque un attentato. Okay, forse ci vuole un avvocato per dire le parole giuste. Si sa, il legalese è una lingua complessa che forse aiuta a decifrare “la grammatica delle persone” e d’altronde l’atto terroristico in sé non è stato rivendicato da nessuna organizzazione terroristica, quindi non è una questione di “terrorismo internazionale”. E va bene. Per il momento non sembrano risultare affiliazioni terroristiche, nessuno ha rivendicato l’azione come attentato, tanto meno lo stesso El Koudri. Però almeno che sia stato un attentato si può dire? Il ché non equivale a dare ragione a Salvini e Vannacci che imputano tutte la colpa all’immigrazione e all’Islamizzazione dell’Europa. E’, semplicemente, un attentato. Non una semplice auto sulla folla. Magari un attentato commesso da un pazzo. Facciamo un esempio generale e astratto. Un uomo, oppure una donna, ma pure un essere non binario va in piazza del Duomo a Milano e si fa esplodere. Perché non può essere definito terrorista? Okay, magari un terrorista non professionista, però è pur sempre un terrorista. Ci vuole una patente per diventare terroristi? Ma di che cavolo stiamo parlando? ChatGpt non ne vuole sapere di questa storia, come prendi e la giri questa storia, lui non si vuole prendere responsabilità. Fa il garantista, ChatGpt. Facile essere garantisti quando non sei umano eh, caro ChatGpt, quando non provi i sentimenti. Tipo la rabbia che gli italiani provano da dietro uno schermo e che con frustrazione dovuta all’impossibilità di sentirsi realizzati nella loro vita, con rozzezza spesso imbarazzante, ridicola e sgrammaticata, riversano in commenti su commenti in cui invocano “pena di morte”, oppure “minacce di morte” e tante altre belle cose che potrebbero tranquillamente finire tra le mani di un avvocato e farci guadagnare tanti sporchi danari. Facile, ChatGpt non provare il desiderio di trovare un’etichetta soddisfacente per una tragedia orrenda che si doveva evitare. Facile, ChatGpt non provare il desiderio di sbattere il mostro in prima pagina. Ecco qui la discussione che abbiamo avuto con quello scimunito di Chat Gpt e che di mettere piede nella realtà non ne vuole sapere. Come un qualsiasi radical chic abituato ai suoi salotti, ai profumi d’oriente dei suoi bagnoschiuma e ai mercatini ecosolidali. Come un qualsiasi venditore di aspirapolvere garantista e liberale. Come un qualsiasi antropologo che si sente superiore all’italiano medio.