Perché Mahmood è stato chiamato a testimoniare in un processo per stupro a New York contro lo stilista Riccardo Tisci?

C'è una brutta storia che arriva da oltreoceano. Ve la riportiamo tenendo fede al fascicolo di venti pagine del processo (tutto'ora in corso), depositato il 3 dicembre 2025 negli archivi della New York Southern District Court e ora pubblico, e che vede il blasonato direttore creativo Riccardo Tisci accusato di violenza sessuale a New York. Il memorandum che citiamo riporta la ricostruzione dei fatti firmata dal giudice distrettuale Lewis Caplan. Nel 2024 il trentacinquenne Patrick Cooper denuncia l'ex capoccia di brand d'haute couture del calibro di Givenchy e Burberry. L'uomo sostiene d'averlo incontrato in un locale della Grande Mela mentre il guru della moda era in compagnia di alcuni amici, tra cui Alessandro Mahmood. Il cantante e il designer si conoscono da lunga data, avendo collaborato a campagne pubblicitarie fashion di cui Mahmood è stato testimonial. Inoltre, il loro legame è tale tanto che avrebbero in passato celebrato compleanni insieme in location super chic, fino a far rumoreggiare qualche sito, negli anni passati, di una possibile relazione sentimentale. Chiacchiere a parte, torniamo alle accuse di Cooper: sostiene d'aver bevuto un solo drink quella sera del 29 giugno 2024 insieme a Tisci. E d'essersi risvegliato l'indomani mattina nudo, stordito e senza ricordi di quanto occorso nottetempo. Con il designer sopra di lui, intento a baciarlo. Cooper ritiene che in quell'unico drink ci fosse "qualche tipo di droga" perché non riesce a spiegarsi altrimenti il proprio totale blackout riguardo ai fatti di quella notte. Non aveva assunto volontariamente stupefacenti, precisa. Cooper dice anche che quel cocktail gli sarebbe stato dato da Mahmood. E, negli ultimi giorni, i legali di Tisci, che intanto nega ogni implicazione, hanno chiamato a testimoniare a processo proprio il cantante di Brividi. Lo hanno convocato "invocando la Convenzione dell'Aia per interrogarlo sotto giuramento". Prassi che, nei termini della legge statunitense, viene adottata quando la persona interpellata non vive in Usa e non ha intenzione di rilasciare una testimonianza volontaria. Cosa sta succedendo? E perché nessun media italiano parla di questa vicenda?