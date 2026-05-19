Padova, abusi sui minori: ok l’interrogatorio shock dell’ex seminarista che insegnava religione, ma osceni sono anche un parroco e il comunicato “Ponzio Pilato” della Diocesi

Cipolla che fa piangere. Se l’argomento non fosse il più serio che esiste sulla terra, un adulto che ha abusato di minori, e se non fosse che l’emotività è ancora altissima per episodi appena denunciati, si potrebbe liquidare tutto così. Perché il vescovo di Padova, mons. Cipolla, ha lasciato che dalla sua diocesi uscisse un comunicato stampa che fa più rabbia dei fatti stessi di cui oggi si discuterà in Procura. Ma cominciamo dall’inizio: a Padova, tra le mura rassicuranti della periferia che si credeva immune dal male, è andato in scena l'ennesimo psicodramma della fede tradita, ovviamente da dentro il tempio. Davanti al Giudice per le indagini preliminari dovrà presentarsi Francesco Saviane, trentaseienne ex seminarista, fino qualche tempo fa insegnante di religione e educatore. L’accusa? Abusi sessuali aggravati e ripetuti su almeno sette minorenni, ragazzini che la società gli aveva affidato tra i banchi dell'Istituto Barbarigo e nei pomeriggi d'oratorio.