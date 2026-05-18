A Pollena Trocchia un predatore seriale e tutto il marcio di questo Paese? Erano “solo” due prostitute e nessuno ve ne parlerà

Le vittime sono state scaraventate giù, precipitate per oltre due piani dai varchi aperti dei vani ascensore. Da due piani differenti, stando ai primi accertamenti. La svolta investigativa, coordinata dalla Procura di Nola con il procuratore Marco Del Gaudio, l’aggiunto Giuseppe Cimmarotta e il pm Martina Salvati, è di questa mattina. Un uomo di 48 anni, residente nella vicina Sant'Anastasia, è stato fermato e, dopo un estenuante interrogatorio in caserma, avrebbe ceduto. Quello che si cerca di capire, però, è cosa possa essere successo esattamente e come risolvere un macabro rebus temporale: capire in quali tempi e con quale metodica sequenza il killer abbia agito.

Il racconto del fermato, definito confuso e frammentato dagli investigatori, apre uno scenario da film giallo. Perché in un primo momento avrebbe raccontato di aver ucciso per non pagare la prestazione, poi, incalzato sulla seconda vittima, si sarebbe tradito portando gli inquirenti a sospettare che possa aver agito in due serate diverse. Ora l'esame autoptico, già disposto dall'autorità giudiziaria, potrà stabilire l'ora esatta del decesso della prima vittima e chiarire se le due donne siano morte sul colpo o se abbiano vissuto una lunga, agonizzante, solitudine sul fondo di quel pozzo di cemento che bastava da solo a raccontare quanta inciviltà c’è ancora.