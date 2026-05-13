Pamela Genini: il pugnale di Sandokan trovato a Francesco Dolci usato per la decapitazione? Ecco cosa ne pensa l'antropologa forense Elena Varotto

Casa Dolci è sempre di più uno scrigno di misteri. Una proprietà sconfinata, con tanto di colline e grotte, che ha rivelato nell'ordine prima un capello, poi un sistema sotterraneo di botole con all'interno "fogliame e materiale di scarto", ora un coltello. Non uno semplice però, un'arma lunga 40 centimetri, a lama liscia di origine nepalese. È un kukri, arma gurkha – i leggendari guerrieri nepalesi reclutati dall'esercito britannico – a lama pesante e ricurva, a metà tra un pugnale e un machete. È il coltello di Sandokan nei libri di Salgari e nello sceneggiato televisivo. Ma cosa ci fa a casa Dolci? Lui, come al solito, non ne sa nulla: "Io non l'ho mai vista", ha detto. "Mi sarei ricordato – ha ribadito – perché non è un coltello, è proprio una spada di derivazione macedone. Lo so perché sono appassionato di storia. E poi ha una forma particolare". Un altro depistaggio dunque: "in questa abitazione sono state fatte diverse denunce per violazione di domicilio. Non hanno rubato eppure c'era materiale per decine di migliaia di euro". Il pensiero però non può non andare a Pamela Genini, la sua ex fidanzata, e a quel taglio "certosino" con cui la sua testa è stata asportata dal cadavere, reato per cui Francesco Dolci è indagato dalla Procura. In entrambi i casi sarebbe particolarmente inquietante: perché o davvero quel pugnale ha qualcosa a che vedere con la sparizione della testa, o qualcuno – presumibilmente il vero colpevole – sta cercando in tutti i modi di incastrare Dolci.