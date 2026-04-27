Pamela Genini, gli inquirenti di nuovo a casa di Francesco Dolci dopo la scoperta di un'altra botola. Intanto una amica...

In compagnia dell'inviata di Ore 14, Francesca Pizzolante, Dolci ha riaperto la botola davanti alle telecamere. E da quel buco nel pavimento è emerso qualcosa di nuovo: un sacchetto, che all'interno conteneva “fogliame e materiale di scarto”. Un dettaglio apparentemente banale, se non fosse per quello che Dolci ha subito dichiarato: giovedì, quando la casa era stata ispezionata, quel sacchetto non c'era. Qualcuno lo aveva messo lì dopo. O almeno, così sostiene lui.

Gli investigatori sono stati immediatamente ricontattati per un nuovo sopralluogo. Le domande si moltiplicano: si tratta di un segnale, di un avvertimento lasciato da qualcuno che conosce la casa e i suoi accessi? O è una messinscena costruita dallo stesso Dolci, in un tentativo maldestro di depistare o di alimentare ipotesi alternative?

Per ora non ci sono risposte, nel frattempo Francesco Dolci rimane il fulcro attorno a cui ruota l'intero dibattito pubblico e mediatico sulla morte di Pamela e sulla successiva, agghiacciante, profanazione della sua salma. Questa mattina l'imprenditore è tornato, per l'ennesima volta, di sua sponte negli uffici della Procura di Bergamo, questa volta per parlare della presunta pista di riciclaggio.