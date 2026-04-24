Omicidio Pamela Genini, chi è Giuseppe Pizzo? Il giornalista di Chi l'ha visto, ex poliziotto, che ha aperto la botola trovando il capello biondo a casa di Francesco Dolci

Una botola sospetta fuori dalla casa di Francesco Dolci, l'ex fidanzato di Pamela Genini, la ragazza uccisa da 76 coltellate la cui testa è stata poi barbaramente asportata e trafugata dalla salma. Cos'è quel passaggio nel terreno? Un tombino? A cosa serve? L'occhio di un giornalista si insospettisce, chiede di aprirla davanti alle telecamere, e la botola rivela un dettaglio inquietante: un capello lungo, da donna, biondo, intrappolato in un angolo in mezzo alle ragnatele. Un dettaglio che per ora non vuol dire nulla. Non si sa a quando risalgono le ragnatele, se il capello sia davvero di Pamela, che tra l'altro – chiarisce Dolci – aveva vissuto in quella casa. Secondo Dolci potrebbe essere di Francesca Pizzolante, giornalista di Ore 14 che da tempo segue il caso e frequenta l'abitazione.

Ma è un elemento che non può che far pensare a quella testa sparita. Alla misteriosa fine che ha fatto. E ai sospetti che molti hanno avanzato su Dolci. Ora saranno gli inquirenti a fare chiarezza. Ma a trovare il capello non è stato un procuratore, un carabiniere, un investigatore. È stato un giornalista: Giuseppe Pizzo, inviato della trasmissione “Chi l'ha visto”. Il suo nome, per chi segue la cronaca nera italiana, non è nuovo. Ma per molti è ancora una faccia senza una storia dietro, chi è quindi Giuseppe Pizzo?