La iena Max Andreatta preso a calci da Luciano Gallorini? Il comandante che indagò sulla strage di Erba non l'ha presa bene, ecco come è andata...

Alla domanda successiva scatta l'aggressione. “Ci sono delle testimonianze che riportano di aver visto Rosa e Olindo nella corte…” e tac. Dopodiché la Iena non si è persa d’animo e, per nulla intimidita, ha continuato a domandare a Gallorini a proposito delle indagini sulla strage di Erba. “Mi chiedo semplicemente se lei si ricorda verso le 9.30, le 9.45, di aver visto Olindo e Rosa nella corte di via Diaz”. E niente, silenzio. Ma la domanda non è stata fatta a casaccio. Diversi testimoni sostengono di aver visto la coppia già a quell'ora nel cortile di casa, mentre secondo le ricostruzioni delle sentenze che li hanno condannati all'ergastolo avrebbero invece dovuto essere al McDonald's di Como a costruirsi un alibi con uno scontrino comparso quattro giorni dopo nel rapporto stilato dal comandante Gallorini. Anche qui, silenzio. E la questione del sangue invisibile sul battitacco dell’auto di Olindo Romano? Niente. Per Cuno Tarfusser, il pm che ha chiesto la revisione del processo di Erba, “questa è roba che è al limite del ridicolo, posso dire, forse è oltre il limite del ridicolo”. Ci sono poi delle impronte con macchie di sangue nella casa di Raffaella Castagna che non sono state analizzate. Così come l’accendino, forse usato per appiccare l'incendio, da cui non sono state prese le impronte. “Si deve solo vergognare”. L’unica risposta resa da Gallorini alle Iene ieri sera, prima di salirsene in macchina e andarsene via.