Rocco Casalino, da portavoce a candidato in Puglia per fare un dispetto a Giorgia Meloni? “Quando verrà in vacanza a Ceglie sarà accolta con gli onori istituzionali da ma un sindaco di centrosinistra, un segnale…”

Rocco Casalino fa un passo indietro. Nel senso che torna sulla sua strada: alla politica, dopo meno di un anno di assenza. Solo nel novembre del 2025 aveva lasciato la gestione della comunicazione del Movimento 5 Stelle per diventare direttore di un giornale online. “Potrei fare come Cerno” aveva detto, paventando l'ipotesi di una carriera televisiva. Ma il digiuno politico è durato poco. L'ex eminenza grigia di Giuseppe Conte riscende in campo, lo fa da Ceglie Messapica, il borgo in provincia di Brindisi dove è cresciuto. Riparte dal basso, dalle elezioni comunali, e neanche come sindaco, ma come consigliere: “Credo che si debba partire dal livello locale. Far vincere, nei comuni, le forze che si oppongono a queste destre significa iniziare a costruire il terreno per le prossime elezioni politiche. Ogni vittoria locale contribuisce a generare un’onda positiva che rafforza un fronte largo contro una deriva che considero pericolosa e dannosa per il Paese”.

L'obiettivo? Il solito, salvare la democrazia e contrastare l'avanzata delle destre: ”Sono convinto che questo sia un momento storico in cui non si può restare neutrali né sottrarsi: bisogna scegliere se limitarsi a osservare la crescita di queste destre o lavorare per indebolirle”. Poi continua: “Tra due anni si voterà il capo dello Stato e potrebbe essere realisticamente Ignazio La Russa il prossimo presidente della Repubblica, che fa ancora dichiarazioni che richiamano il fascismo, cose che pensavamo superate. Dopo Mattarella avere La Russa: questo scenario è un pericolo vero”. Insomma, da Ceglie Messapica alle sorti del Colle il passo è breve. In attesa di contrastare l'avanzata dei fascisti si accontenterà di rovinare le vacanze estive di Giorgia Meloni: “Ceglie ha un valore nazionale. Avere un sindaco di sinistra a Ceglie significa che Meloni, quando verrà l’estate, sarà accolta con gli onori istituzionali ma da un sindaco di centrosinistra: un segnale che anche la ‘sua’ Ceglie l’abbandona”.