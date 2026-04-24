“Viaggio in Calabria, Inferno e Paradiso”: il reportage sulla famiglia Bellocco è il primo episodio del nuovo podcast di MOW. Si chiama “Questa è l’Italia” e lo trovate su tutte le piattaforme

Parlare con chi non aveva ancora parlato. Leggere tra le righe per capire i messaggi, rivolti a chi si è pentito e a chi, per il momento, rimane in silenzio. Viaggio in Calabria, inferno e paradiso è il primo episodio del podcast Questa è l’Italia, una serie di reportage realizzati dal direttore di MOW, Moreno Pisto. In Calabria, un anno dopo l’omicidio di Antonio Bellocco, ucciso il 4 settembre dall’ex capo ultrà della curva Nord Andrea Beretta, nella Chiesa Madre di San Ferdinando Re si è celebrata una messa in onore di Totò. Hanno partecipato la moglie, i figli, i fratelli, gli amici scesi da Milano. Alla fine della funzione, è partito un applauso quando sono volati via i palloncini che componevano il nome di Antonio. Segno che la famiglia non ha dimenticato. Ecco, una delle domande alla base del viaggio del direttore era proprio questa: cosa succederà ora che Beretta e gli altri sono in carcere? I nipoti, la sorella e la figlia Aurora hanno risposto ad alcuni dubbi di Pisto. Ma non a tutti: lo abbiamo detto, è un lavoro di interpretazione.