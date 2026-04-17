Ripartito il processo Boiocchi. Perché Beretta non è stato messo sotto torchio? Ferdico poteva reclutare Simoncini senza il consenso delle ‘ndrine? E dietro gli Irriducibili della curva Nord chi stava agendo davvero?

Ma ci sono alcune domande da farsi. La prima l’abbiamo già posta: perché dopo la morte di Boiocchi non è stata seguita la pista che portava a Beretta e ai suoi comagni di curva? Le altre: è mai possibile che Ferdico, con tutto quel che è emerso nelle ultime inchieste in Calabria e il suo ruolo nel narcotraffico a Milano come uomo delle ‘ndrine (e quindi conoscendo bene le dinamiche), vada a prendere Pietro Andrea Simoncini e non ne parli con le famiglie? O è lui che convince le famiglie che l'uomo giusto sia Simoncini, risolvendo così anche un po' i problemi economici del padre di sua moglie? E ancora: l'omicidio è stato fatto o no con l'accordo di un gruppo criminale riconducibile alle famiglie degli Emanuele e degli Idà? Giuseppe Idà, l’uomo che presenta Bellocco a Ferdico, stando a quanto dichiarato da Marco, sale a Milano a fine settembre: un mese dopo viene ucciso Boiocchi. Un caso? A Milano si dice che lo stesso Totò Bellocco si vantasse di esserci stato lui dietro l'omicidio: “Boiocchi l'ho fatto io”. Tra l’altro, anche la famiglia Simoncini è stata accostata nel corso del tempo agli Emanuele: la zia di Aurora era moglie di Antonino Zupo, ucciso il 22 settembre 2012 e ritenuto vicino al capo della ‘ndrina di Gerocarne, Bruno Emanuele. La ex moglie di Pietro Andrea, invece, è stata indagata per favoreggiamento della latitanza del boss e ha patteggiato nel 2008 per favoreggiamento personale. E infine: chi c’era dietro gli Irriducibili della curva Nord? Il gruppo già beneficiava della protezione delle famiglie, dice una fonte. Bellocco sa che Mimmo Bosa e i suoi hanno le spalle coperte, in una chat del 14 settembre 2023 dice che a loro si sono avvicinate “187 famiglie”, con i “Santi Luca” e “Santo Stefano”, l'altro nome che viene fatto in aula è quello dei Morabito. Di fatto, ancora oggi, però, gli Irriducibili restano fuori dalla curva Nord. Era balenata la possibilità di un rientro, ma poi si è spenta anche quella. E quando abbiamo chiesto a uno dei loro capi il perché, ha aperto le braccia rispondendo con un vago: “Motivi... Vari motivi…”.