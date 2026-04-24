Delitto di Garlasco: ma quale Ignoto2? L’indiscrezione: la consulenza di Previderè sarà la bomba definitiva (viene giù tutto?)

Una quantità, come aveva già raccontato la iena Alessandro De Giuseppe, decisamente abbondante e insolita, identica – giusto per intenderci – a quella rinvenuta nel cucchiaino sul lavandino della villetta di via Pascoli. 2.78 nanogrammi. Praticamente una infinità. Ecco, la Procura di Pavia potrebbe aver chiesto “l’intervento” del professor Previderè non per capire chi è e se esiste Ignoto2, ma proprio per chiarire una volta per tutte la correttezza di quelle prime analisi che portarono al famoso rinvenimento del DNA sul pedale. Quegli stessi pedali che portarono a un primissimo arresto per Alberto Stasi e alla successiva scarcerazione immediata quando poi si scoprì che in quella traccia non c’era affatto sangue. Quegli stessi pedali su cui qualcuno, soprattutto nei salotti televisivi, è tornato di recente a insistere continuamente, parlando anche di scambio.

Attenzione, signori, pur ribadendo che si tratta di una indiscrezione (che però in queste ore è diventata quasi incontrollata), se davvero il quesito posto a Previderè è sulle prime analisi, è chiaro che le risultanze saranno molto interessanti anche per chi sta indagando su altro e non direttamente sull’omicidio di Chiara Poggi. Ed è chiaro pure che l’incontro in Procura Generale di oggi assumerebbe un significato ben diverso rispetto a quello del semplice confronto tra la procuratrice generale e un procuratore che è arrivato quasi alla fine di una lunga e articolatissima indagine.