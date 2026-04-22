Delitto di Garlasco, Napoleone, "sistema Pavia" e persino strage di Erba? Dovete sapere di Tavaroli, delle spie della "Squadra Fiore" e dell'enorme scandalo Telecom-Sismi

L’inchiesta che lo coinvolse aveva avuto inizio nel settembre dello stesso anno in seguito all’ordinanza fiume del gip Paola Belsito. A questo punto vennero arrestati, oltre a Tavaroli: Marco Mancini (in relazione al sequestro di Abu Omar), oltre che ex numero due del Sismi anche ex collega di Tavaroli ai tempi del nucleo speciale anti-terrorismo del Generale Dalla Chiesa; Emanuele Cipriani, investigatore privato fiorentino a capo della Polis d’Istinto, i cui uffici erano in un appartamento della nuora di Licio Gelli e di cui Cipriani era amico; alcuni membri del Tiger Team, gli hacker gestiti da Tavaroli. Dopo i numerosi interrogatori condotti da Fabio Napoleone nei confronti dell’ex Sisde Marco Bernardini, gli arresti colpiscono Fabio Ghioni, a capo del Tiger Team, poi ancora una volta Tavaroli, alcuni poliziotti e un ex agente della Cia, John Spinelli. Nel giugno 2007 Tavaroli e Mancini ottengono i domiciliari mentre Cipriani viene scarcerato. A metà luglio 2008 i titolari dell’inchiesta chiudono le indagini e nell’udienza preliminare dell’ottobre 2009 Tavaroli chiede il patteggiamento per 4 anni e mezzo di reclusione con 60mila euro di risarcimento. Marco Mancini, invece, deposita una memoria in cui invoca il segreto di Stato sui rapporti tra Sismi e Telecom Italia e ottiene la sua apposizione da parte di Silvio Berlusconi il 22 dicembre 2009. Ora, a distanza di più di quindici anni, ripensare a tutta questa storia mette un po’ i brividi, anche perché se la vicenda Telecom-Sismi è chiusa, quella di Erba è stata riaperta nel marzo del 2024 presso la Corte d’Appello di Brescia, dove peraltro è in corso l’inchiesta Clean dalla quale ha avuto origine la riapertura del caso di Garlasco (un anno dopo quella di Erba) con Fabio Napoleone e Stefano Civardi ancora una volta a scavare nel torbido. A monte di tutto questo, da due anni la procura di Roma indaga sulla “Squadra Fiore” di cui secondo gli inquirenti farebbe parte Giuseppe Del Deo, l’ex vice del Dis inserito nel registro degli indagati insieme a Tavaroli. Nulla di nuovo sotto il sole? Forse il sole da queste parti non ha mai battuto davvero, perché la voragine è più profonda di quanto possiamo immaginare e vederne il fondo, forse, oltre che impossibile, è davvero inutile.