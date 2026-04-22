Delitto di Garlasco, Napoleone, "sistema Pavia" e persino strage di Erba? Dovete sapere di Tavaroli, delle spie della "Squadra Fiore" e dell'enorme scandalo Telecom-Sismi

La cronaca giudiziaria italiana è un po’ come un complesso sistema fluviale dove i diversi corsi d’acqua s’intrecciano fra loro mediante rivoli improbabili e soprattutto inaspettati. L’inchiesta romana a proposito dell’ormai famigerata “Squadra Fiore” – autrice di dossieraggi illegali e collegata alla vicenda di Equalize – ci riporta indietro nel tempo di quasi vent’anni per la presenza tra gli indagati di Giuliano Tavaroli. Dunque non solo reminiscenze della vicenda Telecom-Sismi – ove peraltro possiamo ritrovare un giovane Fabio Napoleone, attuale procuratore titolare dell’inchiesta sul caso di Garlasco, insieme al suo vice Stefano Civardi – ma pure della terribile Strage di Erba. Per due circostanze precise. La prima è che Giuliano Tavaroli conobbe Olindo Romano in carcere a Como e fu l’unico teste escusso a dichiarare che Olindo si sia dichiarato colpevole della lugubre strage. Secondo, perché nell’inchiesta sulla Squadra Fiore è finito nel fascicolo anche Carmine Saladino, titolare della società Maticmind. Ebbene? Che c’entra con il caso della strage di Erba? Con il fatto di sangue in sé nulla, ma è interessante notare che la Maticmind il 4 agosto 2022 – contestualmente all’essere acquistata da un fondo americano (Cvc) e da Cdp Equity (controllata dal Mef tramite Cdp) – acquista una quota di maggioranza della Sio Cantù Intercettazioni. Sì, proprio la Sio Cantù che fornì le apparecchiature per le intercettazioni nel caso di Erba. Quelle migliaia di intercettazioni tra Olindo Romano e Rosa Bazzi e del testimone sopravvissuto, Marco Frigerio, misteriosamente sparite. Nel processo ne risultano “sopravvissute” meno di dieci. Ma in questo caso non fu la Sio Cantù a consegnare la copia delle intercettazioni e dei brogliacci alla difesa dei coniugi, ma un’altra opaca società.
La Waylog, all’epoca controllata al 40% da una fiduciaria svizzera, la Fenefin, gestita da soci anonimi e dal commercialista Renato Bullani, con sede a Chiasso, in Svizzera, via San Gottardo 32. È in questo punto che la vicenda di Erba si intreccia con lo scandalo Telecom-Sismi, peraltro scoppiato come un bubbone poco prima della strage di Erba. Perché? Lo ha ricostruito egregiamente Edoardo Montolli in una puntata de “Il Grande Abbaglio”. Proprio Giuliano Tavaroli dava disposizione di effettuare pagamenti nei confronti di alcune società di investigazione – tra cui il Tiger Team di Fabio Ghioni – per le sue operazioni da hacker tramite la Fenefin Nuova Zelanda. Società differente dall’omonima, ma con medesima sede e amministratore, Renato Bullani. Ma insomma, chi c’era dietro la Waylog? Non è dato sapere. Curioso, ad ogni modo, che alla difesa di due imputati sia sempre stato impedito di accedere ai server originali delle intercettazioni per trovare quelle mancanti, mentre sia stato possibile gestirle da persone per buona parte sconosciute allo Stato. Secondo il sostituto pg di Milano Cuno Tarfusser, che presentò la richiesta di revisione, “in qualche modo dietro alla Waylog qualche ombra di magistrato c’è”. Intanto, fra tutti i detenuti nello stesso carcere di Olindo Romano, l’unico disposto a deporre a favore della sua colpevolezza fu Giuliano Tavaroli, che proprio nel dicembre del 2006 si trovava in custodia cautelare nel carcere comasco del Bassone.
L’inchiesta che lo coinvolse aveva avuto inizio nel settembre dello stesso anno in seguito all’ordinanza fiume del gip Paola Belsito. A questo punto vennero arrestati, oltre a Tavaroli: Marco Mancini (in relazione al sequestro di Abu Omar), oltre che ex numero due del Sismi anche ex collega di Tavaroli ai tempi del nucleo speciale anti-terrorismo del Generale Dalla Chiesa; Emanuele Cipriani, investigatore privato fiorentino a capo della Polis d’Istinto, i cui uffici erano in un appartamento della nuora di Licio Gelli e di cui Cipriani era amico; alcuni membri del Tiger Team, gli hacker gestiti da Tavaroli. Dopo i numerosi interrogatori condotti da Fabio Napoleone nei confronti dell’ex Sisde Marco Bernardini, gli arresti colpiscono Fabio Ghioni, a capo del Tiger Team, poi ancora una volta Tavaroli, alcuni poliziotti e un ex agente della Cia, John Spinelli. Nel giugno 2007 Tavaroli e Mancini ottengono i domiciliari mentre Cipriani viene scarcerato. A metà luglio 2008 i titolari dell’inchiesta chiudono le indagini e nell’udienza preliminare dell’ottobre 2009 Tavaroli chiede il patteggiamento per 4 anni e mezzo di reclusione con 60mila euro di risarcimento. Marco Mancini, invece, deposita una memoria in cui invoca il segreto di Stato sui rapporti tra Sismi e Telecom Italia e ottiene la sua apposizione da parte di Silvio Berlusconi il 22 dicembre 2009. Ora, a distanza di più di quindici anni, ripensare a tutta questa storia mette un po’ i brividi, anche perché se la vicenda Telecom-Sismi è chiusa, quella di Erba è stata riaperta nel marzo del 2024 presso la Corte d’Appello di Brescia, dove peraltro è in corso l’inchiesta Clean dalla quale ha avuto origine la riapertura del caso di Garlasco (un anno dopo quella di Erba) con Fabio Napoleone e Stefano Civardi ancora una volta a scavare nel torbido. A monte di tutto questo, da due anni la procura di Roma indaga sulla “Squadra Fiore” di cui secondo gli inquirenti farebbe parte Giuseppe Del Deo, l’ex vice del Dis inserito nel registro degli indagati insieme a Tavaroli. Nulla di nuovo sotto il sole? Forse il sole da queste parti non ha mai battuto davvero, perché la voragine è più profonda di quanto possiamo immaginare e vederne il fondo, forse, oltre che impossibile, è davvero inutile.