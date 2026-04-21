Okay, ma voi lo sapete chi è Giuliano Tavaroli?

Ma chi è davvero Giuliano Tavaroli? Non in pochi se lo sono domandato, senza ottenere risposta e continuano a farlo oggi, dopo che il suo nome spunta fuori ancora una volta in una storia di dossieraggi, quella della "Squadra Fiore". Oggi, sono passati quasi vent’anni dalla sua ultima spettacolare comparsata in tv come ospite d’onore a L’infedele da Gad Lerner e la cosa più stupida e allo stesso tempo sensata è andarsi a guardare sul suo profilo Linkedin. Dal 2008 “self employed: technology scouting, innovation and start up’s strategist, international relationship and risk management”. Dal 2005 al 2006 country manager per Pirelli Romania, dopo sette lunghi anni in Pirelli Italia, di cui negli anni divenne il capo della sicurezza corporate. Forse è vero, non ha mai avuto il physique du rôle da 007. Non è proprio il tipo che si presenta in smoking con una Walther Ppk nella fondina ascellare, né quello che ordina un “vodka martini, shakerato, non mescolato”. C’è una sua bellissima intervista rilasciata il primo agosto 2006 su La Stampa in cui viene descritto come un dirigente di mezza età in polo e jeans, con un casco da moto in mano e un ghiacciolo alla menta che si scioglie tra le dita. Eppure, basta pronunciare il suo nome perché intorno a lui si materializzi un’aura di mistero, come se portasse addosso l’odore della polvere da sparo e dei dossier. "Io non sono una spia. Sono un manager. E sono nei casini". Una frase che non è invecchiata male affatto. Tavaroli è l’uomo che ha attraversato un bel pezzo di storia italiana senza mai finire davvero sui libri, eppure compare in ogni scandalo che conti qualcosa per lo Stato italiano. Dalle intercettazioni abusive di Telecom allo scandalo Sismi, dal sequestro Abu Omar al suicidio di Adamo Bove. Ma pure la strage di Erba. Eh sì, Erba. Perché Tavaroli presso il Tribunale di Como nel 2008 venne ascoltato come teste del pm Massimo Astori in quanto, nel carcere del Bassone di Como, ricevette le confidenze di Olindo Romano e, sostanzialmente, disse che gli aveva confidato di essere responsabile dell'eccidio in cui morirono quattro persone tra cui un bambino di poco piu' di due anni. Un curriculum che farebbe invidia a un personaggio di Le Carré, se non fosse che lui, invece di nascondersi nelle ombre di Berlino o Istanbul, ha passato lunghi anni a spiegare ai pm che no, non era lui il burattinaio di tutto. "Sono coniugato, ho cinque figli, la domenica vado a messa. Sono una persona normalissima".