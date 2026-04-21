Perché Giuseppe Del Deo, l'ex vice dei servizi al centro dell'inchiesta sulle spie della "Squadra Fiore", venne prepensionato da Meloni con un provvedimento ad personam (molto particolare)?

Un vero e proprio groviglio bituminoso. Tra gli indagati, oltre a Del Deo, ci sono figure come Rosario Bonomo, ex finanziere operativo ai servizi tra 2011 e 2015 e stretto collaboratore del generale Luigi De Lisi, ex generale della Guardia di Finanza raggiunto dal Ros stamattina a Pescara e inserito nel registro degli indagati. Sempre nello stesso fascicolo, poi, c’è Giuliano Tavaroli, già noto per lo scandalo Telecom-Sismi. Le intercettazioni nelle carte della procura parlano di “casini compiuti dal Vaticano” da parte dei “neri di Del Deo”, ma soprattutto del fatto che la società Sind presieduta da Carmine Saladino – partecipata da Maticmind (sempre di Carmine Saladino ndr), da Frafin srl (di Nicola Franzoso ed Enrico Fincati) e dall’omonima società di Rosario Bonomo – nel giugno 2023 stipula un contratto da 10 milioni di euro per la fornitura di attrezzature e della piattaforma informatica “Nexus” alla presidenza del Consiglio, sul quale nel 2025 la stessa esercita il diritto di recesso. La procura contesta che questa fornitura fosse una truffa essendo Nexus un software universitario opensource spacciato per qualcosa di molto più sofisticato. Nelle intercettazioni la fattura liquidata viene definita “fattura Del Deo”. Del Deo, secondo l’accusa, era uno dei membri della “Squadra Fiore” che avrebbe utilizzato strumenti informatici e operativi analoghi a quelli in uso alle forze dell’ordine per intercettare conversazioni private e accedeva ai sistemi di sicurezza. Le vittime? Esponenti del mondo imprenditoriale e politico. La vendita, poi, facilitata da tre società di strategic risk consulting, riferibili a: Giuliano Tavaroli, Galima srls (controllata da Luigi De Lisi) e la ditta individuale omonima di Bonomo. Uno dei teste audito dalla Procura di Roma ha spiegato di avere “appreso dallo stesso Bonomo che questi aveva comprato un’apparecchiatura del valore di 6 mila euro che serviva per effettuare ‘bonifiche’ e svolge(re) l'attività di investigatore privato. Inoltre, Bonomo millantava di avere ampia disponibilità economica e di voler aprire un ufficio a Dubai”. Per gli inquirenti la squadra avrebbe eseguito anche una bonifica all’Eur e presso Htdi hitech, di Daniele Ucci, indagato anche lui, ma nell’altro filone delle indagini. Agli atti vi sarebbero pure i nomi di altre vittime note. I pagamenti sarebbero avvenuti con cadenza sia mensile che legata a singoli contratti - su commissione di imprenditori, professionisti ed intermediari finanziari e gli indagati, sempre secondo la tesi dell’accusa, avrebbero puntato a “raccogliere nelle mani di una sola holding” l'intera galassia delle aziende che si occupano in Italia dell'attività di intercettazione.