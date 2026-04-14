Giorgia Meloni sospende il rinnovo automatico dell'accordo di difesa con Israele

Per l’opposizione è un “tardi, ma meglio tardi che mai.” Giuseppe Conte non ha tardato a pronunciarsi a proposito. “Arriva con grave, colpevole ritardo, dopo oltre 70mila palestinesi uccisi. Ma è una buona notizia. Dopo la batosta elettorale, il governo Meloni è costretto a fare marcia indietro.” Elly Schlein, segretaria del Pd, non contenta della scelta di Meloni ha dovuto incalzare: “Ci voleva così tanto? Ora l’Italia smetta di fare ostruzionismo sulla sospensione dell’accordo Ue-Israele. Servono atti concreti.” Per Marco Grimaldi, invece di Alleanza Verdi-Sinistra, è “una vittoria delle milioni di persone scese in piazza per la Palestina.” Non è tardato ad arrivare il commento di Trump direttamente al Corriere della Sera: “Giorgia Meloni non vuole aiutarci nella guerra, sono scioccato” dove ha anche domandato retoricamente: “piace il fatto che la vostra presidente non stia facendo nulla per ottenere il petrolio? Piace alla gente? Non posso immaginarlo. Sono scioccato per lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo”.