L'america perde la guerra nel Golfo ma vince quella dell'energia: boom di export di gas e petrolio

Jason Bordoff, analista statunitense specialista in scenari energetici ha scritto sul Financial Times che l’indipendenza energetica può rendere l’America intenta a preservarsi dal declino strutturale più aggressiva e assertiva: “"la politica estera statunitense non è più vincolata dai mercati energetici come lo era un tempo" e forse anche questo, secondo Bordoff, ha influito nel ridipingere la strategia americana, oggi meno dipendente dal Golfo. Anzi, l'America, secondo Bordoff, è garante del surplus petrolifero mondiale: "prima degli attacchi all'Iran, l'Agenzia Internazionale dell'Energia prevedeva che nel 2026 l'offerta avrebbe superato la domanda di quasi 4 milioni di barili". Barack Obama fu indotto a trattare con l'Iran per gli accordi del 2015 anche dal rischio che la guerra procurasse uno shock energetico mondiale. Oggi Trump sa che a pagare lo shock saranno, in primo luogo, quelle economie asiatiche a cui Washington coi dazi ha perturbato l'export industriale e l'Europa, e dunque ciò rende più assertiva la sua azione. Certo, restano errori di calcoli e visioni distorte. Ma non c'è dubbio che sul fronte energetico gli Usa siano più protetti. Almeno finché la popolazione non pagherà lo scotto dei rincari. Scrive Bordoff che "l'aumento dei prezzi contribuisce all'inflazione e i consumatori continuano a risentirne alla pompa di benzina" e "la maggior parte degli americani subisce perdite, mentre un gruppo più ristretto di produttori e investitori ne trae vantaggio". Per Trump la scelta sarà tra Big Oil e Main Street, per gli Usa al contempo lo scacco di Hormuz può produrre dividendi altrove: ma sapranno gli Usa governare la leva geopolitica indotta, senza volerlo, da un conflitto che si è rivelato una palude? Visti i chiari di luna di Casa Bianca e Amministrazione sembra questa la domanda a cui bisognerà dar risposta.