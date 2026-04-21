La “droga del palloncino“: cos'è il protossido di azoto, la sostanza (che non lascia tracce) usata dai calciatori e finita nell'inchiesta sulla movida Vip di Milano

La cosiddetta "droga del palloncino" è il protossido di azoto, noto anche come "gas esilarante" o "droga della risata". Si tratta di una sostanza che, se inalata, produce effetti psicoattivi come sensazioni di euforia, rilassamento e un temporaneo distacco dalla realtà, con una durata molto breve che contribuisce alla sua popolarità come droga ricreativa. Il gas agisce già dopo 10-30 secondi dall'inalazione, ma il suo effetto si esaurisce in massimo 5 minuti, causando euforia, calma e una distorsione della realtà descritta come uno stato sognante o psichedelico. Il modo più diffuso per assumerlo è riempire dei palloncini con il gas per poi inalarne il contenuto. La sua facilità di reperimento è uno dei fattori chiave dietro la crescente popolarità: le piccole cartucce da 8 grammi, destinate agli aerosol per panna montata, sono vendute a basso costo nei minimarket, supermercati e online. Nonostante venga spesso percepito come innocuo, i rischi sono tutt'altro che trascurabili: inalato a concentrazioni elevate, il gas può provocare perdita di coscienza, depressione respiratoria, asfissia, cali di pressione, aritmie e persino arresto cardiaco. L'uso ripetuto o prolungato interferisce inoltre con l'attività della vitamina B12, inattivandola irreversibilmente, con conseguenti danni al sistema nervoso come formicolii, debolezza muscolare e, nei casi più gravi, neuropatie con danni al midollo spinale.

La particolarità è che nonostante dal punto di vista farmacologico il protossido di azoto produca effetti psicoattivi, che lo rendono a tutti gli effetti una sostanza d'abuso, in Italia non è classificato tra le sostanze stupefacenti, non esiste alcun divieto esplicito alla vendita per uso ricreativo e nessuna norma vieta l'acquisto da parte di minorenni.