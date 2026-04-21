Ma cos’è questa storia di Salvini che guarda le partite del Milan al Ministero? C’è anche chi lo accusa di aver pagato l’abbonamento Sky coi soldi dei contribuenti

Il Ministro dei Trasporti si annoia al Ministero dei Trasporti e per non soccombere alla noia usa i soldi pubblici? Matteo Salvini crea un’altra notizia. Anche se la notizia da prima pagina sarebbe parlare di lui che si occupa di infrastrutture e trasporti, invece siamo costretti a riportare l’ennesima “salviniata”. Che ci piaccia o no, il Ministro dei Trasporti sa come attirare l’attenzione. É un po’ il nostro Fedez della politica italiana.

L’ultima mossa che ha sollevato il polverone è l’autorizzazione all’utilizzo di fondi pubblici per rinnovare l’abbonamento alla pay TV, Sky per seguire la Serie A. Già, non proprio quello che ci si aspetterebbe da un Ministro, ma di certo quello che ci si aspetta da Salvini.

A rivelarlo è l’articolo pubblicato oggi da Il Domani, che riporta una delibera datata 21 gennaio, in cui l’ufficio di gabinetto del Ministro Salvini chiede di rinnovare l’abbonamento Sky “vetrina+sport+calcio” per l’anno 2026, al costo di 1.188 euro. Una cifra che, per dirla tutta, non è proprio da spiccioli e, per di più, riguarda un pacchetto pensato per bar e ristoranti, non per uffici ministeriali. A Salvini tutto gli puoi dire, ma non che non sappia fare le cose in grande.

Ma arriva subito la smentita da parte del Ministero: l’abbonamento sarebbe stato semplicemente rinnovato perché già presente in passato, prima dell’attuale governo. Il rinnovo è avvenuto su iniziativa degli uffici e con approfondimenti alla luce delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Ancora tutto da verificare, mentre si continua a parlare della notizia.