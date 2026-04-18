Salvini, la bella greca Aphrodite Latinopoulou che invoca la pena di morte ma non solo: al di là di Bardella &co, c'erano un maranza democristiano, il movimento indipendentista Sikh del Punjab e tanto altro (un reportage mistico da Piazza Duomo)

Al grido di “Europa cristiana e mai musulmana”, circa 6000 persone sono partite in corteo da via Palestro, ricalcando il tradizionale percorso delle manifestazioni del 25 aprile e seguendo il carro e la voce di Alessandro Corbetta (il primo in assoluto a parlare di remigrazione in Italia), trainati da un grosso trattore, e si sono riuniti in qualità di patrioti sotto l’eterea Madonnina. “Chi ci dava in declino magari si ricrederà a giudicare da quanta gente c’era. Forse è anche meglio che nel 2018”, commenta il senatore Claudio Borghi, anche lui un po’ accaldato dal calore di questa precoce bella stagione. Conviene levarsi la giacca, allentarsi un po’ il nodo alla cravatta e ammirare la bellezza del Duomo di Milano, come fa l’ex europarlamentare Oscar Lancini, un tempo sindaco di Adro. Ai tempi vi fece erigere un monumento all’imperatore Nerone. “Gianni Morandi non cantava ‘genitore 1 mi ha mandato a prendere il latte’”. Il primo a prendere la parola sul palco è Mario Giordano e tra gli applausi sventolano decine di bandiere della regione Piemonte, Lombardia, tanti leoni di Venezia e aquile dorate del Friuli Venezia Giulia. Gadd Lerner si aggira per la piazza come un antropologo, in silenzio, prendendo appunti. Appoggiati alle transenne davanti agli scalini del Duomo ci sono tre ragazzini che somigliano al fenotipo del maranzino, salvo poi constatare la loro preparazione linguistica e politica, il che li pone piuttosto nell’olimpo della raffinatezza democristiana: “Io sono dell’idea che ognuno abbia il diritto di professare la propria religione. È anche uno dei principi della Costituzione italiana. Penso che un’Europa cristiana vada anche a ledere quelli che sono i rapporti internazionali dell’Europa e dell’Italia, che dal punto di vista non è perfettamente indipendente. L’Europa aspira a diventare una potenza indipendente a livello energetico, ma creando barriere culturali c’è il pericolo che questi rapporti economici vadano a ledersi, creando situazioni difficoltose per tutti noi italiani, emigrati o meno, non cambia”. Valevano una menzione queste parole, perché probabilmente portano la voce di tutti quei ragazzi egiziani che, un po’ incuriositi da tutto questo sventolare di bandiere e probabilmente incapaci di comprendere le parole e i caratteri della lingua italiana pronunciate e proiettate dal palco edificato per la remigrazione, osservano la manifestazione politica come si osserva una grande festa di paese. Impossibile per loro decifrare il significato dei pesanti slogan contro il velo, contro l’Islam. Tantomeno la parola Eurabia, citata molto spesso nei discorsi dei leader internazionali e sovranisti che si affacciano su Piazza del Duomo. Due ragazzini del tutto simili per abbigliamento e aspetto fisico ai primi incontrati vengono dall’Egitto. Hanno entrambi 14 anni e, alla domanda “ma cosa ne pensate di questa manifestazione?”, con sguardo un po’ confuso e un po’ timido rispondono solo: “Io non so, non parlo italiano”. Un po’ di francese? Nemmeno, solo arabo.Ci si sarebbe aspettato di vederli indignati alle parole dell’ex ministro delle Finanze estone e leader del partito Ekre, Martin Helme, oppure del vicegovernatore della Bassa Austria, di Vlaams Belang, di Andrej Babiš dalla Repubblica Ceca.