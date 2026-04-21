Ma tutti “guardoni” sull’omicidio Paganelli? Le amanti di Dassilva e la “strana coppia” più di chi ha ucciso Pierina. Intanto in udienza...

Il processo da una parte e un mezzo esperimento pruriginoso di psicologia sociale applicata dall’altra, dove il reato di sangue diventa il pretesto per sezionare l’ambiguità di un uomo che, tra un turno in fabbrica e un appostamento nel seminterrato, gestiva una rete di relazioni parallele con una disinvoltura che rasenta la dissociazione. E che, se non ci fossero di mezzo violenza e morte, farebbe pure un po’ invidia. Ieri, in udienza, Louis Dassilva è tornato sul banco dei testi, confermando quella freddezza pragmatica che lo caratterizza. Ha ammesso, con una franchezza quasi disturbante, di aver intrattenuto almeno tre relazioni contemporanee: Manuela, la cugina della moglie e un’amica di quest’ultima. Un quadro che delinea un profilo psicologico incline alla manipolazione e alla compartimentizzazione emotiva. "Con tutte – dice - ho sempre cercato di nascondere le prove". Insomma, non un banale libertino, ma uno pure un bel po’ ossessionato dal controllo a tutela di se stesso.

I processi veri, però, non si fanno col voyerismo e nemmeno annusando le mutande per capire di chi sono le tracce rimaste. E in dibattimento si è parlato, piuttosto, della tenuta tecnica dell’alibi e della "firma" dell’assassino. Se la Procura insiste su un Dassilva solo e spietato, i consulenti della difesa hanno introdotto variabili che rimescolano le carte e solleticano il sospetto di un concorso di persone. La criminologa e consulente di Dassilva Roberta Bruzzone, ad esempio, ha parlato di una "firma psicologica" che non appartiene all'imputato. "A qualcuno – ha detto riferendo della possibilità concreta che l’azione omicidiaria e quella successiva siano state poste in essere da più soggetti tra cui una donna — non bastava ucciderla, voleva umiliarla".