Il servizio di Report sulla “truffa” del sangue degli animali nel macinato e rivenduto? Parla chef Guido Mori: “Non è l’unico problema. Mangiamo troppa carne. L’hamburger? Cancella l’identità”

"Il sangue nella carne non ci può essere, perché è un pericolo enorme: il sangue deperisce a una velocità altissima, mi sembra non possa superare le 24 ore": prioprio come avviene per gli uomini, ci spiega Mori, "nel sangue ci sono tutti gli indicatori dello stato di salute del corpo di un animale, e la macellazione in Europa è solo per bestie sane".

Fatta dunque questa doverosa premessa, il dato più allarmante arriva dalla Comunità Europea che, a dispetto di quanto avviene sulla filiera, sarebbe al contrario capace di controllare solo il 4% delle merci che girano. Bisognerebbe invece arrivare almeno al 10, e siamo al 4%.. Controllare tutto è impossibile spiega Mori, così il settore viene invaso dalle attività fraudolente. E questo pur trattandosi di un settore in cui le pene sono molto severe: "Se io ti dò pesce surgelato al posto del pesce fresco, e non lo scrivo sul menù, rischio fino a tre anni. È un settore su cui non si scherza".

Ma di fondo "noi dobbiamo toglierci da questa ottica del consumismo per cui vogliamo mangiare la bistecca a 18 euro: la bistecca a quel prezzo è una me*da, perché non ci guadagna nessuno sopra". Perché è su questo aspetto che bisogna invece insistere: limitare il consumo di carne, rivedendo proprio il nostro modo di pensare alla realtà e all'alimentazione.

Un mondo e uno stile di vita in cui si mangia tanta carne, non sono sostenibili: "Mangiare poca carne rossa, e quella poca dev'essere certificata in una filiera distinta. Carne rossa due tre volte al mese, carne bianca e pesce una volta a settimana: il resto devono essere legumi, verdure e carboidrati"..