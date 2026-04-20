Cosa ribolle nello stato profondo italiano? Da Milano a Roma si scioglie l'iceberg dei dossieraggi su Equalize e ne vengono fuori la "Squadra Fiore" e il vecchio lupo Giuliano Tavaroli

Vecchi lupi che perdono il pelo ma non il vizio? Al buon Tavaroli viene contestato di essersi associato agli altri indagati e a persone ancora da identificare, “allo scopo di commettere una pluralità di reati di accesso abusivo a sistemi informatici di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica, di captazione fraudolenta di comunicazioni informatiche e telematiche e interruzione di comunicazioni relative a sistemi informatici o telematici”. Insomma, all’ex Sismi viene contestato di aver costituito e gestito una squadra criminale – la famosa “Squadra Fiore”, appunto – con base logistica a Roma e costituita dal fiore all’occhiello dei professionisti in questo settore. Il gruppo “acquisiva e commercializzava informazioni riservate illecitamente esfiltrate dalle banche dati nazionali protette da sistemi di sicurezza, avvalendosi di strumenti informatici e operativi analoghi a quelli in uso alle forze dell'ordine”. Una storia intricatissima della quale qualche spiraglio si è forse intuito con il prepensionamento (il 5 aprile 2025) di Giuseppe Del Deo, l’ex vicedirettore del Dis accanto a Elisabetta Bellone e infine numero due dell’Aisi, che ad oggi è inserito nel registro degli indagati per peculato. Del Deo piaceva un po’ a tutto il sistema, dalla destra alla sinistra. Lirio Abbate lo definisce “l’uomo che sussurrava ai potenti” su Repubblica, ma una notte in particolare l’idillio con l’attuale potere è andato infranto, ovvero quando due uomini che si identificano come agenti dei servizi vengono beccati con fare sospetto nei pressi dell’auto di Andrea Giabruno, l’ex first gentleman d’Italia. Perché? Non si è mai capito, e Del Deo a soli 51 anni è andato in pensione. Secondo i pm romani l’ex agente avrebbe stipulato 5 milioni di euro di contratti per servizi verso la Sind, una società amica specializzata in sistemi di riconoscimento facciale e biometrico, gestita all’epoca dei fatti da Enrico Fincati, anche lui indagato. Nel procedimento, poi, è finito pure il fondatore e capo della Maticmind, società alla quale, tra il 2022 e il 2024, l’Aisi di Del Deo avrebbe assegnato commesse dirette per oltre 39 milioni di euro per la fornitura di jammer, software di riconoscimento facciale e impianti di videosorveglianza. Complici forse il riscaldamento climatico e le varie turbolenze internazionali, parrebbe che nello stato profondo italiano sia un intestino scontro “tutti contro tutti”. Complici, forse, l’assenza di un regista americano alle prese con la follia – o l’incompetenza – del suo presidente, Donald Trump e l’avvicinarsi al rinnovo (il 16 maggio) per il vertice dell’Aise, al momento presieduto da Giovanni Caravelli.