Colpo di scena. La congiura contro Luigi Lovaglio è fallita e Caltagirone è stato sconfitto. Bye Bye terzo polo bancario e benvenuto asse franco-americano. Ora Mps non è più così italiana

Colpo di scena: la congiura contro Luigi Lovaglio fallisce. Il ceo del Monte ottiene la maggioranza con la lista di Pierluigi Tortora e ribalta i rapporti di forza, mettendo in difficoltà Caltagirone. BlackRock e Norges Bank fanno asse con Banco Bpm, dove Crédit Agricole è primo azionista, e Delfin si allinea alla scelta di sostenere Lovaglio spostando così il 49,95% del capitale presente al voto. Bye bye Terzo Polo Bancario, il disegno della scalata a Generali è andato in frantumi e il Monte è ormai salotto buono per francesi e americani