Delitto di Garlasco: Napoleone in Procura Generale a Milano? Sì, ma oltre ogni irragionevole audio (che così è fuffa all’ingrosso)

A volerci costruire sopra, semmai, il massimo che si può arrivare a dire è che Napoleone, che è quasi alla fine del suo lavoro e si avvia a chiedere il rinvio a giudizio per Andrea Sempio, abbia voluto informare – nell’interesse dello Stato, appunto – la Procura Generale di evidenze che potrebbero riguardare la posizione di Stasi, fermo restando che la revisione, poi, dovrà essere comunque sempre formalizzata dai legali. Sempre a volerci costruire sopra – ma sia chiaro che è ricostruzione – si potrebbe al limite anche dire che Napoleone, nell’indagare su chi ha ucciso davvero Chiara Poggi, possa essersi trovato anche davanti a una rete, o un sistema, che coinvolge a vario titolo svariati personaggi e anche in quel caso sarebbe alla Procura Generale di Milano che dovrebbe riferirlo.

Insomma, il dottor Napoleone e la dottoressa Nanni avranno tanti di quegli argomenti sul tavolo da ritenere che non ci sarà spazio per altra fuffa all’ingrosso. Con buona pace degli audio che dovranno invece essere comunque rimandati a Pavia o a Brescia. Cosa contiene il documento composto da una ventina di pagine, alcune foto e un paio d’ore di registrazione lo raccontiamo qui sotto, pubblicando integralmente un comunicato diffuso da ADN Kronos nella serata di ieri. E il restante spazio di questo articolo lo dedichiamo, semmai, a un dubbio: non sarà che tutto è diventato la mera ricostruzione di una giornalista (in barba alla deontologia) perché il materiale originario di cui si era parlato (troppo) non sarebbe stato utilizzabile? O si sarebbe rivelato controproducente dopo che chi avrebbe dovuto trasformarlo in atto giudiziario s’è rifiutato di farlo? Quel messaggio in codice ribadito in tutti i salotti televisivi dall’avvocato Antonio De Rensis, “potrei ricordarmi cosa è accaduto il 13 luglio del 2022”, scusate la solita malizia di MOW, potrebbe aver cambiato tante delle carte messe in tavola nella mediatica premessa.