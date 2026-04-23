Mamma e figlia avvelenate a Natale: “liste pasti” nello smartphone di Alice Di Vita? Sì, è stata lei a consegnarlo in Procura

Occhio però, non significa nulla e scarti in avanti non sono ancora giustificabili. Anche perché si sta parlando pur sempre di una ragazza di 19 anni che ha perso madre e sorella e ci sta che quegli appunti nelle note siano semplicemente il segno di una volontà di ricostruire con la maggiore precisione possibile cosa abbiano mangiato i familiari tra il 22 dicembre e il 25 dicembre. Saranno gli accertamenti tecnici a stabilire eventualmente date, orari e salvataggi, insieme al lavoro di ricerca di ulteriori elementi utili alle indagini.

In particolare saranno passate al setaccio le chat e le varie geolocalizzazioni automatiche del dispositivo, mentre si attendono le ulteriori conferme sulle analisi effettuate nel sangue delle due vittime e anche del padre, Gianni Di Vita. Al momento, è bene ribadirlo, non ci sono nomi nuovi sul registro degli indagati e l’ipotesi di reato resta quella di omicidio colposo. È chiaro, però, che l’intero scenario potrebbe stravolgersi a breve, forse già entro il mese di maggio.