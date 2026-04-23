Pappalardo già imputato per stalking e coinvolto nel sistema Pavia ha denunciato Mario Giordano e Piersilvio che fa? Manda la partita al posto di Fuori dal Coro

Il messaggio che passa all’esterno è che si stia dando ragione a Maurizio Pappalardo. Certamente così non è, sarà solo un caso, una sfortunata coincidenza spazio temporale. La difesa di Pappalardo sostiene che, come si scrive sulla Provincia Pavese, “tali contenuti abbiano finito per creare una narrazione unitaria e semplificata di vicende tra loro distinte, sovrapponendo procedimenti giudiziari differenti e ampliando il perimetro delle contestazioni oltre quanto effettivamente accertato nei singoli fascicoli. In questa prospettiva, la querela evidenzia come l’accostamento mediatico tra indagini separate avrebbe generato un effetto complessivo potenzialmente lesivo dell’immagine e della reputazione di Pappalardo, con una ricaduta pubblica significativa”. Il punto, però, è che se questa denuncia in un primo momento è parsa servire a ben poco – dato che, assegnato il fascicolo alla pm Chiara Giuusa, la stessa ha domandato l’archiviazione per entrambi i giornalisti – Pappalardo e i suoi legali hanno infatti presentato opposizione al decreto di archiviazione, chiedendo che sia un giudice a pronunciarsi nel merito. In questo caso sarà il gip Maria Cristina Lapi che presiederà l’udienza fissata in un freschissimo 16 luglio. Non proprio un bello spettacolo, ma si sa, gli italiani si dimenticano di qualsiasi cosa davanti ad una partita di calcio, dunque non dubitiamo che anche da questa vicenda, si distrarranno con grande facilità, perlomeno tornando dal tifo sulla cronaca nera a quello autentico, quello tra Real Barça. Dunque signori, che vinca il migliore!