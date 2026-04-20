Altro che Mediaset e Corona: preparatevi allo scontro finale tra Report e Donald Trump

A pensarci bene tutta questa storia è iniziata da Fabrizio Corona, quando per la prima volta il nome di Paolo Zampolli viene “inoculato” nella stampa italiana attraverso il canale scandalistico per eccellenza, Falsissimo e il caso Signorini. Ma ecco, se vi siete scandalizzati per la mega-causa da milioni di euro intentata da Mediaset nei confronti del Re dei paparazzi ora mettetevi comodi perché ne vedremo delle belle. Con il servizio mandato in onda ieri sera su Rai3 il prossimo scontro su cui avrà molto da scrivere la stampa italiana e pure quella internazionale non sarà solo quello tra Report e l’inviato speciale per le partnership globali di Donald Trump, Paolo Zampolli, ma direttamente quello contro gli Stati Uniti. Diciamo che l’Italia in questo momento è parecchio in difficoltà nei suoi rapporti con Washington. Casus belli i vari niet opposti alle varie richieste statunitensi avanzate verso Roma, dovute peraltro all’imprevedibilità di Trump e alle sue prese di posizione estreme e incomprensibili. Sono sei gli eventi che hanno fatto molto arrabbiare il Tycoon.