Giuli che attacca Veneziani è la dimostrazione che la destra ha conquistato l’egemonia culturale. Ma se un ministro si scontra con un intellettuale allora non sono diversi dal Pd e dagli altri governi

Un uomo sul crinale. Questo è l’intellettuale. Questo è Marcello Veneziani, da sempre. Forse è anche per questo che si rifiutò di prendere il posto di Sangiuliano come ministro della Cultura. Fronteggiare i giornalisti, scendere a compromessi e tradire la ragione, ma poi per cosa? Per dare continuità a qualcosa che era già deludente prima che salisse al potere Lei, insieme a tutte quelle comparse? Veneziani disse no grazie perché sapeva che nulla sarebbe potuto cambiare davvero e l’articolo pubblicato sul suo blog, al centro della polemica, è semplicemente perfetto. E ne avevamo un grande bisogno, perché bello in sì bella vista anco è l’orror. Qui si distingue il militante dall’intellettuale e la reazione del nuovo ministro della Cultura, il dott. Alessandro Giuli, è stata abbastanza scomposta, una di quelle reazioni che ci si aspetterebbe da un uomo dell’establishment. Quell’establishment che la destra di Fratelli d’Italia ha combattuto sin dall’inizio, con grande coerenza, ha sconfitto e ora ne ha semplicemente preso il posto. Mario Giordano dalle colonne de La Verità ha preso le difese di Veneziani e anche di questo avevamo bisogno, perché è tutto molto semplice. Fratelli d’Italia è diventato come il Pd, e il Pd ha raccolto una parte dell’eredità democristiana, in qualche modo, ovvero la custodia dell’egemonia culturale che prima era della Chiesa cattolica, trama costruita in 1700 anni di intrighi di potere nostrano. Veneziani, in qualche modo, pur non scrivendolo esplicitamente, ha sempre auspicato l’abbattimento di quella famosa torre d’avorio in cui se ne stava trincerata la tanto vituperata intelligenzia di sinistra. Ma i nuovi arrivati, come barbari sofisticati, quella torre l’hanno scalata e l’hanno occupata militarmente, hanno denunciato il vassallaggio atlantista e poi hanno semplicemente chinato il capo come la ginestra di Leopardi alla colata di lava. Ma questo è fisiologico, è la torre d’avorio che cambia pelle quando cambia il vento politico, non crolla mai perché non può crollare. La torre d’avorio è l’eterna biblioteca, il monumento dell’umanità che si distingue dal resto del creato e lo domina attraverso la tecnica.