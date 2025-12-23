Francesca Barra, in uno dei suoi post lei parla di un limite del linguaggio che non va superato nella comunicazione, specialmente se i destinatari sono bambini. I Me contro Te quale confine hanno varcato?

Fin dalla locandina è evidente che si tratti di un invito a un matrimonio, che infatti si chiama wedding show. L’illusione sta proprio lì: far credere che esista una reciprocità, elemento fondamentale di ogni relazione sana. Qualcuno ha fatto notare che anche nei matrimoni tradizionali si fanno regali agli sposi, ma in quel caso il dono è scelto liberamente, secondo il proprio gusto e le proprie possibilità, per condividere un momento con persone che si conoscono davvero. Nell’invito dei Me contro Te il rapporto appare chiaramente sbilanciato.

Insomma si fa presto a riconoscere il cortocircuito.

Loro possono fare lo show, ci mancherebbe, ma devono dirlo in maniera chiara, senza prese in giro.

Cosa non l’ha convinta del video che hanno fatto in risposta alle polemiche?

Quel modo, anche un po’ saccente, in cui hanno spiegato che anche loro hanno dei costi da sostenere, come se tutti noi non lo sapessimo. È scontato che ci siano dei costi produttivi. Ma loro stanno vendendo un matrimonio, che non è un prodotto come gli altri.

Difficile cogliere la differenza oggi.

Il matrimonio è un patto, una promessa di amore scambiata fra due persone, è un momento intimo, profondo e per quanto noi possiamo aver sbagliato, fallito, sgretolato le famiglie, nel momento in cui ci sposiamo il presupposto è che sia, almeno nella promessa, per sempre. Non è un momento che puoi condividere con degli estranei, non puoi insegnare questo a un figlio. Ma ripeto, è stato molto brutto il modo in cui si sono giustificati spostando l'attenzione dal matrimonio al problema dei costi di un evento.

E i genitori che poi quei biglietti li acquistano?

Forse sono il punto più importante, perché il genitore è complice di questo inganno, sta insegnando a dei bambini che quello è amore. Quella, invece, è una relazione tra i bambini e dei personaggi che non esistono davvero. Stiamo fingendo che i bambini siano protagonista di un momento che in realtà non li vedono affatto così, se non a livello economico.

Anche lei ha guardato i loro programmi?

Mia figlia li ha seguiti per un po’, ma io e Claudio ci siamo impegnati moltissimo a spiegare che non erano degli amici e che tutto ciò che vedevano in realtà era in vendita. Tutte le esperienze dei Me contro Te non erano vita vissuta, bensì esperienze pagate. All'inizio per mia figlia è stato quasi uno shock, perché quando si rivolgono a te lo fanno come se fossi la persona più importante del mondo. In realtà ciò che interessa è monetizzare attraverso il bambino. Non ne sto facendo una questione morale, ma l'importante è la consapevolezza. Gli intenti devono essere chiari.

Ormai però qualche idea sulle conseguenze negative di certi modelli ce la siamo fatta.

Malgrado i traumi che abbiamo avuto, le inchieste e le lezioni note degli ultimi tempi; gli allarmi degli psichiatri sul fatto che i modelli distorti di riferimento dei bambini e degli adolescenti siano da tenere sotto controllo; malgrado l'ansia performativa; ecco, malgrado tutto questo è ancora complicato evitare certi scivoloni. L'idea che volontariamente porti tuo figlio a vedere un matrimonio di due estranei, pagando tanti soldi, è fortemente diseducativa. Noi genitori dobbiamo tornare a essere credibili. Perché non si utilizzano i soldi del biglietto per far fare loro un'esperienza reale, vera, con qualcuno che magari li conosce, li riconosce e non li sfrutta?

Come mai questa comunicazione continua a funzionare?

Perché i genitori sono stanchi di dire no, perché i figli affaticano. È come con gli smartphone: i figli chiedono, insistono e alla fine i genitori, sfiancati, cedono. Vogliono i social e il genitore cede per sfinimento. È la stessa cosa: il bambino insiste per vedere il matrimonio di Me contro Te perché si sente protagonista, falsamente, di quel momento e il genitore accetterà perché è faticoso dire no. Sono convinta che esistano eventi importanti, privati e personali che non devono per forza diventare spettacolo. Il matrimonio non può essere show.