In memoria di Martin Parr, il più grande fotografo della banalità. Intervista a uno dei suoi eredi italiani, Fabrizio Spucches: “Era un ‘umarell’ che ha fotografato la condizione umana”

Fabrizio, i social ci hanno dato l'illusione che potevamo essere tutti Martin Parr. È davvero così?

Si dice che molte sono foto “alla Martin Parr”, no? Questo succede ai grandi. Federico Fellini disse di aver sempre sognato di diventare un aggettivo: felliniano. Questo succede a coloro che influenzano l'evoluzione della società. Martin Parr sicuramente è stato uno di questi. Tanti si ispirano a lui, me compreso, non lo nego, è uno dei miei massimi punti di riferimento. Su Instagram ritroviamo i soggetti e i temi che affrontava, compresa l’apatia da social, che lui aveva previsto. Prendendo un esempio: i selfie stick. Anni fa erano un’ossessione. Parr aveva già capito che erano una cosa da raccontare.

Dalle opere di Parr emerge più il lato ironico rispetto a quello critico, eppure le due cose non possono essere scisse. Pensiamo ai lavori sulle spiagge di Liverpool.

Questa è la sua forza: rappresentare un'ironia tragica. Perché dietro quella apparente banalizzazione, quel senso di ironia che ti porta a ridere, si nasconde molto altro. Tutti noi ci rispecchiamo nelle foto di Martin Par, e alla fine anche lui stesso è entrato a far parte del grande gioco.

Cosa intendi?

Forse non è giusto dire solo che ci sono foto alla Martin Parr, perché lui è dappertutto. Il mondo in realtà è una sua foto. Prima ho visto un signore con i capelli col riporto portati via dal vento; qui ce n’era un altro seduto, sembrava disperato, esausto della vita, fermo lì ad aspettare di morire: questi sono scenari da Parr. Ci ha fatto fare i conti con la condizione umana del nostro contemporaneo.