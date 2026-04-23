Perché Barbara D’Urso fa causa a Mediaset? C’entrano un post, i diritti dei suoi programmi e una cosa che vi aveva anticipato Fabrizio Corona a Falsissimo

Galeotto fu il post. È per questo che Barbara D'Urso infatti, aspetterebbe ancora le scuse di Mediaset: un post di Qui Mediaset pubblicato nel 2023 infatti, sarebbe proprio uno dei motivi del contendere tra la conduttrice e l'azienda in cui ha lavorato per oltre vent'anni.

Fino al 2023 infatti, la D'Urso è stata uno dei volti simbolo del Biscione: il sodalizio è saltato quando, intenzionato a dare una connotazione meno trash alla rete, Pier Silvio Berlusconi aveva deciso di non puntare più su di lei. Un allontanamento su cui la D'Urso non si è mai pronunciata troppo riguardo le motivazioni, ma di cui ha sempre raccontato la delusione e la sofferenza che n e erano seguite.

Adesso invece, notizia de La Stampa, Barbara D'Urso ha portato in tribunale Mediaset. E se durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle non si era mai pronunciata in merito, probabilmente anche nell'ipotesi di un ritorno televisivo e della mediazione, ora la guerra (legale) è aperta.