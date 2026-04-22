Zeudi Di Palma all'Isola dei Famosi? L'ex gieffina avrebbe già fatto il provino in gran segreto (mentre spunta l'ipotesi di far naufragare anche un 'figlio d'arte')

Vedremo se il reality e la Miss troveranno l'accordo per 'L'Isola dei Famosi', la questione è ancora a livello embrionale, all'infuori del reciproco interesse attuale. Come accennavamo, lato naufraghi gli autori stanno avendo più difficoltà a reperire nomi 'interessanti'. Ancora manca un personaggio forte e controverso, quello che 'ti fa l'edizione', come è stato Mario Adinolfi la scorsa stagione. Sulla scia del trend attuale, si ipotizza un figlio d'arte. In particolare, il team autorale starebbe pensando di contattare Marco Morandi, 52 anni, già polemico con fratello TrediciPietro e papà Gianni su Instagram, durante l'ultimo Sanremo. Ora di ruolo in quel di 'BellaMà', sarebbe un buon colpo: avvezzo alle telecamere, è imparentato con due famosi che tutti amano, trasversalmente. E, oltre a non essersi mai raccontato 'davvero' in pubblico, sembra avere cose da dire, nei loro riguardi. Una scintilla che rischia però trasformarsi in arma a doppio taglio: la sua stessa famiglia, appunto, potrebbe 'impedirgli' di partecipare al reality.

Ci sono sempre 'scappatoie', comunque: Ginevra Lamborghini militò al 'Grande Fratello Vip' a patto di non nominare mai la sorella Elettra - le due sono in lite da anni e non ne è mai stato reso noto il motivo, ndr. Stando più o meno in tema, Antonino Spinalbese ha fatto lo stesso all'interno del medesimo reality: parrucchiere divenuto 'famoso' per aver figliato con Belen, ha partecipato al gioco senza, per accordi pregressi, poter mai menzionare Rodriguez o la loro storia in generale - clausola che, in ogni caso, non ha rispettato almeno in una occasione. Andrebbe così anche per Marco Morandi? Chissà! Per il momento è soltanto un nome sul tavolo. E sarebbe 'interessante'? A giudicare da questo suo commento pubblico sotto al post polemico di Alessandro Gassmann sul duetto TrediciPietro + papà Gianni nella serata cover del fresco Festivàl, verrebbe proprio da chiedersi: "Buonasera e benvenuto Marco Morandi, che belva si sente?"... Oh sì, sarebbe proprio una bella belvata, non trovi?