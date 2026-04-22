Zeudi Di Palma all'Isola dei Famosi? L'ex gieffina avrebbe già fatto il provino in gran segreto (mentre spunta l'ipotesi di far naufragare anche un 'figlio d'arte')

Esiste, inutile negarlo, un sottile piacere a pubblicare qualcosa che dovrebbe rimanere sotto chiave, taciuto. Specie quando si parla di televisione e di lavori in corso per un nuovo programma. 'Nuovo' nell'unica accezione possibile in questi tempi mesti, ovverosia la riproposizione dell'ennesimo reality già moribondo da anni. Parliamo, dunque, de 'L'Isola dei Famosi' che Banijay sta iniziando ad apparecchiare proprio nelle ultime settimane. Allora, almeno sulla carta, come si sa, cambia tutto: lo show sarà, per la prima volta, registrato e non più in diretta. Col bene che ha portato tale misura all'ultima (in tutti i sensi, ndr) stagione de 'La Talpa', chiusa nel giro di uno schiocco di dita per bassi ascolti, già da qui si potrebbe serenamente parlare di autosabotaggio. In conduzione, per quanto non ancora confermato ufficialmente da Mediaset, dovremmo trovare Belen Rodriguez che finalmente ritroverebbe pace nel suo sentirsi e proclamarsi 'presentatrice, ma per una donna non è facile essere considerata tale nonostante gli anni di carriera'. Speriamo non sia un pacco, comunque affari suoi. In questa fase, sono in corso i casting dei naufraghi che verranno e che vedremo in tv il prossimo autunno. A quanto ci risulta, gli autori starebbero faticando a trovare concorrenti maschi 'interessanti', mentre per le donne le cose sarebbero più semplici. Per esempio, Banijay ha dimostrato un forte interesse verso Zeudi Di Palma, ex gieffina e Miss Italia in streaming nel 2021. Dopo l'intervista a 'Belve', e tutte le polemiche che ha scatenato online, era forse inevitabile. Non parimenti scontato, invece, che la nostra accettasse di fare il provino per un reality Mediaset, visto che tanto lamenta il trattamento 'subito' al 'Grande Fratello'. Invece, il provino, per quanto in gran segreto, l'avrebbe fatto eccome. Una decina di giorni fa...
Un provino, certo, non significa entrare a far parte del cast. Però segnala appunto la reciprocità dell'interesse verso quella che sarebbe una nuova avventura televisiva. Stavolta registrata, quindi senza televoto. Cosa che potrebbe, ma non vogliamo peccare d'ottimismo, placare i fanatismi social verso costei. La tv ancora crede, nonostante almeno oltre dieci anni di storia dimostrino l'esatto contrario, che prendere personaggi 'forti' sui social sia una buona strada per aumentare lo share, attirare un pubblico più giovane e così via. Peccato solo che non succeda mai: i follower non si convertono in spettatori.
Nel caso di Zeudi Di Palma, poi, c'è grande polemica: i faraonici numeri del suo seguito sono stati analizzati da circa chiunque dopo l'intervista a 'Belve'. E sono state dimostrate diverse 'anomalie', tra eserciti di bot, pacchetti di abbonamenti 'regalati' su Twitch e che, come ben sottolinea Charlotte Matteini nella sua newsletter 'Ma che, davvero?', stringi stringi, risulterebbero soltanto due donatori particolarmente 'generosi', lì per comprare sub a chiunque compaia, per esempio, su Twitch. La stragrande maggioranza degli abbonati, è emerso, lo sarebbe a propria insaputa. Anche Germano Milite di Fufflix ha 'studiato' il profilo Instagram della Miss, rilevando tantissimi commenti BOT sotto a ogni post: si tratta di fake account, molto probabilmente comprati apposta (da chi?, ndr) in grado di postare almeno fino a cento commenti nello stesso minuto, tutti uguali. Ma 'fan' numero. Tanto da portarla, per un periodo, in cima alla classifica degli streamer italiani più seguiti al mondo. E tale brillante nomea resta, rende appetibili. Per chi ci casca. O ama la fantascienza, genere pur sempre rispettabilissimo.
Vedremo se il reality e la Miss troveranno l'accordo per 'L'Isola dei Famosi', la questione è ancora a livello embrionale, all'infuori del reciproco interesse attuale. Come accennavamo, lato naufraghi gli autori stanno avendo più difficoltà a reperire nomi 'interessanti'. Ancora manca un personaggio forte e controverso, quello che 'ti fa l'edizione', come è stato Mario Adinolfi la scorsa stagione. Sulla scia del trend attuale, si ipotizza un figlio d'arte. In particolare, il team autorale starebbe pensando di contattare Marco Morandi, 52 anni, già polemico con fratello TrediciPietro e papà Gianni su Instagram, durante l'ultimo Sanremo. Ora di ruolo in quel di 'BellaMà', sarebbe un buon colpo: avvezzo alle telecamere, è imparentato con due famosi che tutti amano, trasversalmente. E, oltre a non essersi mai raccontato 'davvero' in pubblico, sembra avere cose da dire, nei loro riguardi. Una scintilla che rischia però trasformarsi in arma a doppio taglio: la sua stessa famiglia, appunto, potrebbe 'impedirgli' di partecipare al reality.
Ci sono sempre 'scappatoie', comunque: Ginevra Lamborghini militò al 'Grande Fratello Vip' a patto di non nominare mai la sorella Elettra - le due sono in lite da anni e non ne è mai stato reso noto il motivo, ndr. Stando più o meno in tema, Antonino Spinalbese ha fatto lo stesso all'interno del medesimo reality: parrucchiere divenuto 'famoso' per aver figliato con Belen, ha partecipato al gioco senza, per accordi pregressi, poter mai menzionare Rodriguez o la loro storia in generale - clausola che, in ogni caso, non ha rispettato almeno in una occasione. Andrebbe così anche per Marco Morandi? Chissà! Per il momento è soltanto un nome sul tavolo. E sarebbe 'interessante'? A giudicare da questo suo commento pubblico sotto al post polemico di Alessandro Gassmann sul duetto TrediciPietro + papà Gianni nella serata cover del fresco Festivàl, verrebbe proprio da chiedersi: "Buonasera e benvenuto Marco Morandi, che belva si sente?"... Oh sì, sarebbe proprio una bella belvata, non trovi?