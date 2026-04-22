Diciamo grazie a Elettra Lamborghini: nell'intervista a Belve, la prima "figlia di" che non frigna e non nasconde di essere una privilegiata

Con la liberatoria firmata, un orecchio tappato, le crisi esistenziali della "patonga" e tutte le scartoffie del programma pronte, a Belve è arrivata Elettra Lamborghini. C'era stato un precedente nel 2022, quando l'ereditiera si era rifiutata di firmare la liberatoria: proprio da qui è partita Francesca Fagnani, prima di chiedere che belva si sentisse alla sua ospite. E lei, tra tutti gli animali del globo, si è definita una "cagnetta" fedele che scondinzola ed è felice di essere circondata dalle persone che ama.
Poi, continuando nel tentativo di mostrare i suoi piercing più nascosti a tutti i costi, ha fatto quello che, di solito, i figli di papà non fanno: cioè non lamentarsi. Anzi, a dirla tutta: per iniziare, definendosi proprio tale. Senza rifiutare la definizione della Fagnani.
La conduttrice di Boss in incognito infatti, portando avanti il personaggio che si è costruita, ha ammesso candidamente che le sue possibilità le sono arrivate dal cognome che porta. "All'inizio mi ha aiutato molto", ha detto, per poi aggiungere che potrebbe anche non fare niente, anche se si annoierebbe molto.
A differenza di tutti quei "figli di" che si lamentano del peso del loro cognome, di quanto sia stressante doversi affrancare da un genitore importante, la Lamborghini ha planato tranquillamente sull'argomento: perché se da un lato il confronto con la storia familiare si sente, dall'altro è anche fonte di privilegio. A partire proprio dagli inizi in televisione, fino al Festival di Sanremo: "Se non mi chiamavo Lamborghini, manco ci andavo su quel palco". Dichiarazioni forti, di questi tempi. Così come il riconoscere pubblicamente che potrebbe vivere adagiandosi sui beni della celebre famiglia: se non lo fa, è solo perché la vita le sarebbe noiosa.
Anziché lagnarsi come fanno tanti, Elettra Lamborghini ha riconosciuto anche un'altra incontestabile verità: "Se uno non vuole i commenti negativi va a fare l'impiegato e non rompesse" (a differenza della Lamborghini, sorvoliamo qui sul cosa).
Ed è così che la più ricca di tutti, la più privilegiata di tutti, senza nascondersi dietro alle sue infinite possibilità, è finita per essere più genuina di tanti colleghi. Nonostante l'intervista ad alto fattore trash, le discussioni sulla "patonga" che la fa penare, la sua devozione la "pisellone" del marito Afrojack, Elettra Lamborghini ha dimostrato di essere non solo più furba, ma anche più realista di tanti "figli di" piagnucolanti che fingono distanza dalle proprie origini, mentre nel frattempo godono di tutte le porte che quelle stesse origini aprono. Ignorando che, per chi non le possiede, quelle porte che si aprono, sono punti di arrivo anziché di partenza.
Sia dunque lode a Elettra Lamborghini che, a dispetto del personaggio di allegra svampita che si è costruita, è riuscita nell'impresa più difficile di tutte: sembrare una persona consapevole.