Diciamo grazie a Elettra Lamborghini: nell'intervista a Belve, la prima "figlia di" che non frigna e non nasconde di essere una privilegiata

La conduttrice di Boss in incognito infatti, portando avanti il personaggio che si è costruita, ha ammesso candidamente che le sue possibilità le sono arrivate dal cognome che porta. "All'inizio mi ha aiutato molto", ha detto, per poi aggiungere che potrebbe anche non fare niente, anche se si annoierebbe molto.

A differenza di tutti quei "figli di" che si lamentano del peso del loro cognome, di quanto sia stressante doversi affrancare da un genitore importante, la Lamborghini ha planato tranquillamente sull'argomento: perché se da un lato il confronto con la storia familiare si sente, dall'altro è anche fonte di privilegio. A partire proprio dagli inizi in televisione, fino al Festival di Sanremo: "Se non mi chiamavo Lamborghini, manco ci andavo su quel palco". Dichiarazioni forti, di questi tempi. Così come il riconoscere pubblicamente che potrebbe vivere adagiandosi sui beni della celebre famiglia: se non lo fa, è solo perché la vita le sarebbe noiosa.

Anziché lagnarsi come fanno tanti, Elettra Lamborghini ha riconosciuto anche un'altra incontestabile verità: "Se uno non vuole i commenti negativi va a fare l'impiegato e non rompesse" (a differenza della Lamborghini, sorvoliamo qui sul cosa).