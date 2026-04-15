Belve, ma cos'è Franceco Chiofalo?! Se magna Zalone, Pio e Amedeo e tutti gli altri in una sola intervista. E fa Servizio Pubblico mejo de Alberto Angela

"Ma io pago il canone per vedere questo qui? La Rai dovrebbe dar spazio a ben altri esempi!", leggo stamani su X. La retorica dell'esempio è una delle più grosse boiate che girano oggidì intorno alla tv: chi mai, sano di mente, prenderebbe come punto di riferimento per la vita un qualunque personaggio che orbita nella faunistica del nostro piccolo schermo? A quel punto, il problema sarebbe suo, proprio personale, non del Servizio Pubblico (né di Mediaset). Ridere delle follie odierne, ne esorcizza ogni malcostume e Francesco Chiofalo rappresenta il perfetto, esasperato, perculo dei nuovi mostri dei social da cui siamo circondati - e che troppe volte veneriamo senza se e senza ma. Dirò di più: se ancora fosse in piena attività catodica il sommo Corrado Guzzanti, una maschera come Lenticchio l'avrebbe studiata e portata in onda tale e precisa. Proprio per raccontare l'assurdità dei tempi in cui viviamo, il cortorcircuito nascosto in piena vista. Invece, Chiofalo fa parte di quel circoletto di webstar. E lo prende in giro in autonomia, perfettamente.

Attori, cantanti, intellettuali vecchi e nuovi: a 'Belve' sono già passati un po' tutti, tanto che molto spesso li vediamo tornare chez Fagnani per una seconda o terza volta. Dimostrando, più che altro, d'aver perso il graffio ed esaurito le cose da dire. Non è scandaloso che la conduttrice attinga quindi dal mare magnum dei social, dove si annidano creature antropologicamente interessanti, da studiare, dotate di una ferocia genuina, verace. Gente che davvero si farebbe martellare le ossa per due like in più. E cosa c'è di più animale di questo? Francesco Chiofalo non è una Rita De Crescenzo qualunque, sa benissimo quello che sta facendo ed è pure in grado di argomentarlo con eloquio basso, boro, del popolo. Ma efficacissimo. Non importa che sbandieri perfino di volersi candidare a sindaco di Roma, anzi, è narrativamente coerente alla narrazione del personaggio che mette in scena: pressoché ogni influencer, in virtù dei numeroni che tiene, s'è pigliato e manifesta una certa sindrome di Napoleone, lanciandosi in dichiarazioni da reuccio e credendoci sul serio, tra il plauso della propria bolla di consenso assoluto e bot lì per intonargli cori di 'Osanna eh!' a ogni peto sganciato.

Francesco Chiofalo, il gemello burino di Elettra Lamborghini, non voleva solo partecipare alle feste del 'circoletto' degli influencer - magari essendo un poco più alto. Voleva avere il potere di vederle fallire. E la satira - che nessuno osa fare, nemmeno su 'sti stocazzetti casomai s'offendessero poi - a questo serve: smitizzare divertendo, esasperare ogni tratto risibile di un fenomeno social(e) levando di torno l'idolatria e mostrandolo per quello che è. Nel caso di specie, un concentrato di deliri d'onnipotenza sulla base del nulla mischiato al niente. Non il 'GialappaShow', non Checco Zalone, non Pio e Amedeo. Ce doveva pensà Lenticchio. E allora daje Lenticchio, belva in purezza, l'eroe di cui 'sto sconquassato Paese ha bisogno per davvero. Il Servizio Pubblico che mancava in un mondo di addormentati e pavidi, tiè, beccateve 'sto toro loco (e 'sti spicci)!