Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli asfalta Adriana Volpe: “Io antipatica? Sì ma differenza tua con l’antipatia ci fatturo”. Mic drop

Chi vince il premio antipatia? Chi la sa sfruttare meglio. Nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera abbiamo assistito a uno scontro tra titani. O forse, dato l’esito dello scontro, sarebbe meglio dire: tra Davide e Golia, in versione femminile.

Da una parte la mite conduttrice Adriana Volpe, attuale concorrente del reality; dall’altra Selvaggia Lucarelli, l’opinionista più inseguita dalla tv.

Nei giorni precedenti Adriana Volpe aveva avuto un crollo nervoso, dopo le critiche di Alessandra Mussolini, che l’aveva definita una donna contro le donne, mentre qualcun altro l’aveva etichettata come maestrina, ma anche dopo un commento della Lucarelli, che le aveva dato dell’antipatica.

Durante il collegamento in diretta di ieri sera, Lucarelli ha mosso delle critiche pungenti alla Volpe a tal proposito: “Adriana, quello che mi ha stupito la scorsa settimana è stata la tua reazione. Io non ti ho detto nulla di così grave. Ti ho detto che sei antipatica, che è la tua cifra, tra l’altro confermata da tanti abitanti della casa. Ti sei domandata perché molte persone la pensano così?”.

E Adriana Volpe ha risposto: “All’inizio ci sono rimasta malissimo, mi hai ferita; poi però ho ripensato alla mia reazione. Tu dici a me che sono antipatica? Non è che spicchi di simpatia sempre, Selvaggia. Mi metto una medaglia al petto, va bene così”.

Ovviamente la risposta di Selvaggia non ha tardato ad arrivare: “Io non cerco la scena, non piango, non mi chiudo in cameretta per le telecamere. Io ci fatturo con la mia antipatia. Hai fatto 70 reality, hai una certa età, non sei una bambina, Adriana”.

Sipario. In una sola frase Lucarelli ha regalato il mic drop, dando della vittimista alla Volpe (strategia che, a quanto pare, non le ha portato fortuna finora) e ostentando una certa autocritica e onestà.

Si è aggiunta poi la voce di Cesara Buonamici, che ha validato l’opinione di Lucarelli sulla Volpe: “Ora hai capito che le crisi nervose e il vittimismo non portano da nessuna parte. E ci stai proponendo un nuovo modello di Adriana. Ma attenta, guardati alle spalle: la caccia alla volpe in casa non è finita”. Anche la Buonamici accusa velatamente la Volpe di essere una stratega.

In questo siparietto, però, a prendersi la scena è stata Selvaggia Lucarelli. D’altronde, riuscire a trasformare i propri difetti in metodi di guadagno non è per tutti. Selvaggia docet.