Corona contro Belén nell'ultimo video di Falsissimo, ecco cosa dobbiamo aspettarci nella prossima puntata

Altro obiettivo annunciato, gli Agnelli: così "attacco di nuovo il potere e ho altri problemi giudiziari", senza però dare eventuali indizi, salvo definire Repubblica giornale di destra che è stato venduto a un milionario e che viene finanziato con soldi illeciti. Già in passato comunque, Corona aveva toccato la vicenda di Lapo Elkann e il tristemente noto episodio dell'overdose, avvenuto a Torino nel 2005. Un'intenzione, quella di una puntata apposita, che Corona aveva anticipato anche a noi a MOW Privé: “Odio la famiglia Agnelli, odio tutti gli eredi della dinastia Agnelli. Penso che siano il prodotto peggiore della nostra società italiana. Ci farò una puntata sui tre figli e su tutto quello che hanno fatto”.

In passato, Lapo Elkann e Fabrizio Corona si erano scontrati quando Corona aveva provato a ottenere 200mila euro per non pubblicare del materiale compromettente.