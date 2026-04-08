Corona contro Belén nell'ultimo video di Falsissimo, ecco cosa dobbiamo aspettarci nella prossima puntata

Nell' ultima puntata di Falsissimo, Fabrizio Corona ha anticipato i temi della prossima "inchiesta": archiviato il "presunto sistema Signorii" infatti, l'ex re dei paparazzi sembrerebbe avere intenzione di continuare con il suo canale You Tube. E nel corso della puntata intitolata La supponenza del potere, all'incirca verso la metà del video, ha annunciato il nome della prossima vittima: Belén Rodriguez. Non solo, perché dopo i Berlusconi, Corona avrebbe intenzione di svelare i segreti della famiglia Agnelli.
Ma perché proprio Belèn Rodriguez? Finora Corona aveva sempre descritto l'ex fidanzata come una persona disinteressata ai calcoli opportunistici, anzi, aveva anche sostenuto che fosse stata cacciata da Mediaset a causa di Maria De Filippi. Pochi giorni dopo quella puntata però, nel salotto di Fazio, la stessa Belèn elogiava la conduttrice di Canale 5.
A far scattare Corona tuttavia, sarebbe stato un episodio molto più recente: la partecipazione ad Amici di sabato 5 aprile, ospite nel segmento Password condotto da Alessandro Cattelan. Con questa presenza, a detta di Corona, si sarebbe macchiata di essere scesa a patti col potere, pagando il famoso "prezzo del successo" che lui, ora, dice di voler denunciare. Corona non ha annunciato altro, si è limitato a fare il nome della showgirl.
Chissà se c'entra anche il fatto che la Rodriguez è data anche come conduttrice della nuova edizione de L'Isola dei Famosi. Dopo aver puntato alle fondamenta del Grande Fratello Vip, Corona potrebbe pensare all'altro reality di Canale 5: già in difficoltà nella passata edizione condotta da Veronica Gentili, ora il format tornerà in una versione completamente nuova. Nessuna diretta in studio, niente televoto, le acque delle Filippine al posto di quelle dell'Honduras: e la Rodriguez pronta a tornare a Mediaset, da cui si era presa una pausa dopo l'esperienza alle Iene nella stagione 2022-2023. Anche in questo senso va considerata la sua partecipazione ad Amici: ritrovare il pubblico televisivo della rete e, allo stesso tempo, iniziare una manovra di avvicinamento all'inizio del programma.
Altro obiettivo annunciato, gli Agnelli: così "attacco di nuovo il potere e ho altri problemi giudiziari", senza però dare eventuali indizi, salvo definire Repubblica giornale di destra che è stato venduto a un milionario e che viene finanziato con soldi illeciti. Già in passato comunque, Corona aveva toccato la vicenda di Lapo Elkann e il tristemente noto episodio dell'overdose, avvenuto a Torino nel 2005. Un'intenzione, quella di una puntata apposita, che Corona aveva anticipato anche a noi a MOW Privé: “Odio la famiglia Agnelli, odio tutti gli eredi della dinastia Agnelli. Penso che siano il prodotto peggiore della nostra società italiana. Ci farò una puntata sui tre figli e su tutto quello che hanno fatto”.
In passato, Lapo Elkann e Fabrizio Corona si erano scontrati quando Corona aveva provato a ottenere 200mila euro per non pubblicare del materiale compromettente.