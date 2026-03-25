Pier Silvio Berlusconi e la nuova mossa di Mediaset contro Corona: Belén ospite della De Filippi al serale di Amici 25

Indirettamente, ma per chi lo sa cogliere, il messaggio c'è: non è vero che Maria De Filippi ha mandato via Belén Rodriguez da Tu Sì Que Vales, altrimenti ora come potrebbe essere la prossima ospite di Amici? Per la seconda puntata del serale infatti, la show girl è attesa in studio: a conferma che il rapporto tra la Rodriguez e la De Filippi gode di ottima salute. E smentiscono le dichiarazioni di Fabrizio Corona, secondo cui la Rodriguez sarebbe andata via da Tu Sì Que Vales perché la De Filippi non le aveva concesso di essere unica conduttrice, senza dover dividere il tavolo con gli altri, e che, addirittura, per questo motivo, le sarebbe saltata anche la conduzione de Le Iene. Ma era un Corona che smentiva se stesso, dato che in passato era stato lui stesso a dire che Belén non era stata licenziata da Mediaset ma che, al contrario, aveva preferito prendersi una pausa dalla tv.
Ancora una volta dunque, Canale 5 risponde con i fatti al "paparazzi king". In fondo, in palinsesto ha piazzato persino un'intera edizione del Grande Fratello Vip con lo stesso scopo.
Che il reality show sia tornato in onda tra mille difficoltà, nel mezzo di uno scandalo mediatico che ha investito il conduttore designato, è ormai storia vecchia. Dopo un momento di incertezza -erano state fonti Mediaset a rivelarlo all'Ansa- gli autori alla fine sono riusciti a mettere insieme il cast, rinnovare il parco opinionisti inserendo Selvaggia Lucarelli al fianco di Cesara Buonamici e, infine, praticare una sorta di ritorno alle origini richiamando al timone della nave Ilary Blasi. Dopo tante accuse e chiacchiericcio, riuscire a riportare il reality in tv, era stata una vera e propria dichiarazione di forza. Solo che la nave in questione galleggia con molta difficoltà, in quanto ad ascolti: e ora si porta dietro un'ombra nefasta, che Fabrizio Corona sia riuscito ad affondarla. Naturalmente non è così, perché il format ha smesso già da tempo di essere un appuntamento di richiamo per il pubblico televisivo: il trend degli ascolti è in calo da qualche anno, così come lo sono in generale i reality a Canale 5. L'unica eccezione infatti, è rappresentata da Temptation Island che, però, si basa su una narrazione senza studio televisivo e un montaggio perfido al punto giusto.
Così come ha perso pubblico il serale di Amici 25, il cui debutto ha segnato 700mila spettatori rispetto allo scorso anno; altro dato poco incoraggiante, i brani dei ragazzi della scuola, non sono entrati nemmeno nella top 200 di Spotify.
Per la seconda puntata, Maria De Filippi ha chiamato a corte una vecchia conoscenza: quella Belén Rodriguez che già pochi giorni dopo il video di Falsissimo, era ospite da Fazio a raccontare quanto stimasse la bionda conduttrice. Ora, di nuovo, la conferma direttamente in casa Mediaset.
È l'ultimo capitolo di una battaglia che si gioca sia sul piano legale che materiale: da un lato la messa in scena dei contenuti che Corona ha attaccato, dall'altro una richiesta di risarcimento da ben 160milioni di euro, avanzata dall'azienda insieme ai conduttori, De Filippi inclusa, che si ritengono danneggiati dalle sue dichiarazioni.