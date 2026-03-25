Pier Silvio Berlusconi e la nuova mossa di Mediaset contro Corona: Belén ospite della De Filippi al serale di Amici 25

Che il reality show sia tornato in onda tra mille difficoltà, nel mezzo di uno scandalo mediatico che ha investito il conduttore designato, è ormai storia vecchia. Dopo un momento di incertezza -erano state fonti Mediaset a rivelarlo all'Ansa- gli autori alla fine sono riusciti a mettere insieme il cast, rinnovare il parco opinionisti inserendo Selvaggia Lucarelli al fianco di Cesara Buonamici e, infine, praticare una sorta di ritorno alle origini richiamando al timone della nave Ilary Blasi. Dopo tante accuse e chiacchiericcio, riuscire a riportare il reality in tv, era stata una vera e propria dichiarazione di forza. Solo che la nave in questione galleggia con molta difficoltà, in quanto ad ascolti: e ora si porta dietro un'ombra nefasta, che Fabrizio Corona sia riuscito ad affondarla. Naturalmente non è così, perché il format ha smesso già da tempo di essere un appuntamento di richiamo per il pubblico televisivo: il trend degli ascolti è in calo da qualche anno, così come lo sono in generale i reality a Canale 5. L'unica eccezione infatti, è rappresentata da Temptation Island che, però, si basa su una narrazione senza studio televisivo e un montaggio perfido al punto giusto.

Così come ha perso pubblico il serale di Amici 25, il cui debutto ha segnato 700mila spettatori rispetto allo scorso anno; altro dato poco incoraggiante, i brani dei ragazzi della scuola, non sono entrati nemmeno nella top 200 di Spotify.