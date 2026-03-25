Cosa c’è di nuovo nel cinema italiano? Il Goga Film Festival a Roma: ecco cosa c’è da sapere, le date, i titoli, gli incontri e le giurie

Goga è un Festival giovane, gli sguardi dei registi in concorso ancora freschi ma già consapevoli. I dieci titoli selezionati: Non per metodo per intuito di Francesco Ferraris, Frantumi di Mattia Biondi, Mango di Joan Iyiola, Most Hated Man in the World di Jacopo Spanò, Rukeli di Alessandro Rak, Cacciatori di uranio di Davide Palella, I Fantasmi di Federico Papagna, Sauna Day di Anna Hints e Tushar Prakash, Il gatto di Monica di Letizia Zatti e Coyotes di Said Zagha. Pedro Armocida è il padrino di questa edizione: “Sono felice e onorato di essere stato invitato come padrino di un festival così giovane e promettente. Condivido pienamente l’idea di ‘guardare oltre, guardare attraverso’: il cinema è uno strumento privilegiato per osservare e interpretare la realtà, come dimostrano i lavori selezionati e i loro autori”. Ma cosa c’è di nuovo a Goga? La rassegna di corti comedy “Brutti Sporchi e Cattivi”, curata da Sarah Narducci e Rebecca Ricci con padrini Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi, in programma domenica 12 aprile, che affianca il concorso principale con una selezione di sguardi ironici e irriverenti. I film in programma sono: Fino alla fine di Giovanni Dota, Figlio Santo di Aliosha Massine, Ma come faccio io a non piangere di Dorotea Ciani, Vera Miniero e Sofia Vecchiato, e Menomale di Alberto Palmiero. Ad accompagnare le proiezioni, tre momenti di confronto che riflettono sulle possibilità del cinema oggi: un incontro dedicato ai giovani sceneggiatori e alle nuove forme di scrittura, uno focalizzato sui registi under 35 e sulle difficoltà di esordire nel panorama italiano, e infine un appuntamento sul cinema palestinese. Quest’ultimo si propone come uno spazio necessario di ascolto e condivisione, in cui il racconto cinematografico diventa occasione per restituire complessità, dignità e umanità a storie troppo spesso raccontate da lontano. Tra gli ospiti dei vari talk: Paolo Strippoli, Ludovico Di Martino, Adriano Candiago, Mara Fondacaro, Flaminia Gressi e Carolina Pavone.