Ma ve la ricordate Paola Ferrari in Portobello? Da ragazza del centralino nel programma di Tortora alla Domenica Sportiva e lo sport in tv: e adesso anche i Mondiali Usa?

Nella celebre trasmissione infatti, erano presenti cinque centraliniste che raccoglievano le telefonate delle persone da casa: mentre nella serie di HBO le "signorine filtro" non cambiano, nelle sette stagioni del programma Rai si. Ad inaugurare la cinquina iniziale nel 1977 furono, oltre la Ferrari, Anna Vitale, Marina Perzy, Antiniska Nemour ed Elena Paltrineri.

All'epoca quella che oggi conosciamo come giornalista sportiva, era appena 17enne: ancora adolescente, Portobello era il suo debutto televisivo, ed è l'unica tra le "signorine filtro" ad essere tuttora in piena attività professionale (fa eccezione Federica Panicucci, centralinista però nell'ultima stagione). Ma non è solo questo ciò che la lega Paola Ferrari ad Enzo Tortora: perché dopo Portobello c'è La Domenica Sportiva, programma dedicato al calcio in cui la Ferrari è entrata nel '96 e poi, a varie riprese, rientrata. L'ultima edizione a cui ha preso parte, è stata nel 2020.

Diventata volto del calcio in tv, nota per le sue posizioni senza mezze misure, Paola Ferrari è la signora della sport in Rai, passando da 90º minuto a Il Processo del Lunedì. Non solo la stagione calcistica di casa nostra, negli anni le è stato affidato anche il commento di Europei e Mondiali nei contenitori dedicati. Quanto c'è da scommettere dunque, che ora sarà anche la commentatrice dei prossimi Mondiali negli Usa?