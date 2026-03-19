Buffy New Sunnydale cancellato prima di nascere: la rivolta dei fan contro Hulu invade i social

Quando si parla di serie cult, poche riescono ancora a mobilitare il pubblico come Buffy the Vampire Slayer. Per questo la notizia - non ufficiale ma sempre più insistente - della mancata approvazione del pilot di Buffy: New Sunnydale da parte di Hulu ha scatenato una vera e propria rivolta digitale.

Il progetto, attesissimo da anni da una parte del fandom, avrebbe dovuto riportare sullo schermo l’universo della Cacciatrice con una nuova generazione di personaggi e un ritorno simbolico alla cittadina di Sunnydale, cuore narrativo della serie originale. Ma secondo diverse indiscrezioni circolate nelle ultime settimane negli ambienti televisivi americani, la dirigenza di Hulu avrebbe deciso di non dare il via libera al pilot, di fatto congelando l’idea prima ancora che potesse arrivare alla fase di produzione.

La reazione dei fan è stata immediata e sorprendentemente organizzata.

Sotto quasi ogni post ufficiale di Hulu su Instagram, X (ex Twitter) e TikTok, centinaia di utenti stanno commentando con gif iconiche di Buffy, accompagnate da citazioni della serie.

Tra le più condivise:

“If the apocalypse comes, beep me”,“I’m the thing that monsters have nightmares about”, “The hardest thing in this world is to live in it.”

Le immagini provengono da momenti simbolici della serie: combattimenti, battute sarcastiche di Buffy, oppure scene con la Scooby Gang al completo. Un linguaggio ironico ma molto chiaro: il fandom non vuole lasciare morire Sunnydale.

In alcune ore della giornata, i commenti legati a Buffy arrivano a rappresentare la maggioranza delle interazioni sotto i post della piattaforma. Gli utenti stanno anche utilizzando hashtag come: #SaveBuffy, #NewSunnydale, #HuluListenToFans, #BuffyLives.

Alcuni fan account hanno persino coordinato veri e propri “comment storm”, invitando la community a pubblicare gif di Buffy ogni volta che Hulu pubblica un nuovo contenuto promozionale.

Il risultato è curioso: post dedicati a serie completamente diverse vengono invasi da immagini della Cacciatrice con paletti e croci.

Andata in onda dal 1997 al 2003, Buffy the Vampire Slayer è considerata una delle serie più influenti della televisione moderna. Ha mescolato horror, ironia e crescita personale, diventando un riferimento culturale per diverse generazioni.

La prospettiva di tornare a Sunnydale, anche senza il cast originale, aveva riacceso l’interesse di un pubblico che negli ultimi anni ha dimostrato quanto le storie cult possano trovare nuova vita nello streaming.

Al momento Hulu non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sul presunto rifiuto del pilot. Nel mondo della televisione, tuttavia, un progetto non approvato può ancora cambiare destino: può essere riscritto, ripresentato oppure acquisito da un’altra piattaforma.

Ed è proprio su questa speranza che si fonda la protesta dei fan.

Come scrive un utente sotto uno degli ultimi post della piattaforma: “You can’t kill Buffy. She always comes back.”

Se la storia della televisione insegna qualcosa, è che i fandom determinati, soprattutto quando armati di nostalgia e gif, a volte riescono davvero a cambiare il destino di una serie.