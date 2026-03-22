Tutto quello che non torna sul tax credit al cinema (ben oltre “Io sono notizia” su Corona). Intervista all’avvocata Bocaletti: “Il problema è quando major e piattaforme vanno insieme”

Giulia Bocaletti, la confusione intorno alla serie su Corona è continuata anche nelle settimane successive?

Direi di no. La posizione della produzione, ma anche di Netflix, era quello di non alimentare polemiche, e quindi non controbattere.

Te la sei data una ragione per quel dibattito?

La questione tax credit era stata raccontata molto male, faceva pensare a una selezione da parte di una commissione, come se l'opera che racconta Corona avesse avuto incentivi pubblici al posto di altre. In realtà è tax credit. Va al di là del contenuto editoriale dell'opera, se si rispettano alcuni requisiti stabiliti nella norma, che sono oggettivi, eleggibilità culturale, nazionalità italiana, elementi che vanno al di là della storia raccontata, si ha diritto all'incentivo fiscale. Per come era stata narrata, sembrava che il ministero della Cultura, avesse dato 700mila euro per la serie.

Ciclicamente però quello dell’opportunità del tax credito è un tema che si pone.

La situazione attuale nasce dopo il Covid: per riuscire a sostenere il cinema sono state fatte delle norme in sostegno, per cui riconoscevano questo 40% di credito d'imposta. Prima era il 30%, hanno alzato al 40%, e logicamente anche un esonero da distribuzione delle sale cinematografiche, perché in quel momento erano chiuse. Il cinema ha avuto questo incentivo abbastanza alto, e il fatto di non aver più nemmeno l’obbligo della sala ha creato una bolla, si produceva ma nessuno fruiva di queste opere.

Questo a cosa ha portato?

A un prosciugamento delle risorse economiche. Durante il Covid lavoravamo tanto, non c'erano le maestranze, le persone non avevano tempo per le troppe produzioni. Tutti facevano i film perché era vantaggioso fare i film. La necessità di stoppare questa bolla produttiva e la volontà di portare avanti una manovra economica del governo ha fatto sì che venissero stretti i rubinetti. Questo ha favorito le grandi produzioni.

Soprattutto in termini di distribuzione.

Si è creato un doppio meccanismo falsato: le grandi produzioni, che tra parentesi vuol dire che hanno possibilità di sopperire a eventuali mancanze di tax credit, avevano comunque il credito perché rispettavano i benefici; le piccole produzioni, invece, non potevano produrre perché non riuscivano ad andare in sala. Pare che sia in arrivo una nuova normativa in cui si cerca di fare un bilancio tra la situazione di prima e quella di adesso. Poi si è arrivati ad un altro meccanismo, ed è qui secondo me che nasce la polemica rispetto a Corona.

Cioè?

I grandi player che vanno con gli streamer. Quindi vuol dire unire i grandi capitali alle grandi produzioni che beneficiano del tax credit.