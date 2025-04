Abbiamo visto Queer (ora al cinema), ma com’è? Un capolavoro mancato. Ecco perché Guadagnino si è “contraddetto” da solo. E Daniel Craig…

Tante aspettative, forse troppo alte, per l’ultimo e più personale film di Luca Guadagnino, imbarazzantemente bistrattato agli Oscar e non solo: Queer. Perché sì, l’opera del regista di Call Me by Your Name, il lavoro tratto dal celebre classico della letteratura Lgbtqia+, Queer di Burroughs, aveva tutte le carte in regola per diventare il capolavoro che attendavamo da settembre. Nel cinema i “figli” di Guadagnino sono potentissime forme di un’arte che non si ferma a Roma, che non si arrende, e che sa essere di tutti, di tutte, dell’universo. Ciò che rimane di Queer quindi, al di là della sua straordinaria tecnica, è proprio quella sua sete rivoluzionaria e bellissima — la stessa che un tempo caratterizzava il libro e che oggi, in una società sempre più omotransfobica e corrotta, doveva necessariamente trasformarsi in un film (che speriamo venga distribuito adeguatamente). Per questo Queer è, nonostante tutto, il Manifesto che stavamo cercando. Anche se a scene straordinarie e complesse ne seguono lunghi e infiniti dialoghi. Anche se alcuni personaggi, tipo il coprotagonista del film, Allerton, poteva essere serenamente omesso. Queer è ancora una volta testimonianza di un'arte vera e potente, di un linguaggio pensato e voluto di un autore, di un’interpretazione eccezionale di Daniel Craig che si scolla finalmente di dosso una sola versione di se stesso e anche il frutto di una lenta, lunga, eccitante e febbrile visione allucinogena. Dimensione che nel film del regista di Io sono l'amore più che condurci nel suo vero io ci porta in un altro universo che conosciamo molto bene, quello “infestato” dal cinema dei Tres Amigos: Iñárritu, Cuarón e Del Toro. Un mondo che, in parte, ricorda per davvero quei tanti piccoli inferni sconnessi tra le pagine di Burroughs, che – come scriveva Ginsberg nel 1985 – lì dentro, nel suo romanzo, ci aveva messo “il suo cuore a nudo”. Ma Guadagnino, avrà fatto lo stesso?