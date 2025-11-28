Gli Stati Uniti hanno le prove che gli alieni esistono? Il documentario top secret con 34 rivelazioni di direttori dell’Intelligence, scienziati e Marc Rubio: “Hanno mentito alla gente”

Luis Elizondo ha anche pubblicato un libro, di recente, che racconta la sua storia e la sua ricerca, e nelle pagine potete vedere le righe barrate che Elizondo è stato costretto a cancellare per avere il nulla osta dalle autorità americane e pubblicare il volume Il libro si intitola Imminent: I segreti del Pentagono sulla caccia agli Ufo (Harper Collins, 2025), un bestseller del New York Times e praticamente un romanzo su tutto ciò che qualsiasi persona appassionata di thriller si aspetterebbe.

Abbiamo detto che si tratta di 34 testimonianze dirette, ma di chi? Tra gli altri di Marco Rubio, Segretario di Stato americano, di James Clapper, ex direttore dell'intelligence nazionale sotto Barack Obama, ma anche di un ex direttore della sicurezza dell’aviazione presso il consiglio di Sicurezza Nazionale, dell’ex scienziato capo dell’AATIP e di vari membri del Congresso sia Repubblicani che Democratici.