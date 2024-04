Challengers di Luca Guadagnino con Zendaya, Josh O’Connor e Mike Faist è l’esperimento più riuscito del suo regista (dopo la gemma incastonata per sempre nel cinema mondiale di nome Call me by your name) e tra le dramedy più brillanti e sexy di tutti i tempi. I protagonisti di questa storia sono Tashi Duncan (Zendaya, Euphoria), una enfant prodige del tennis divenuta allenatrice di suo marito Art Donaldson (Mike Faist, West Side Story), fuoriclasse reduce da una serie di sconfitte, e il bello e "rotto" Patrick Zweig (Josh O'Connor, La chimera), un tempo suo migliore amico ed ex fidanzato di Tashi distrutto dalla vita. Challengers, come evoca lo stesso titolo, è il racconto di una contesa tra due ragazzi per una donna e/o per il titolo di nuova promessa del tennis. Nell’epoca dell’ascesa del dio Sinner in cui la comunità internazionale e nostrana appare “eccitata”, in costante fermento per il mondo del tennis, Guadagnino coglie l'occasione per esplorare lo stretto rapporto tra lo sport e la sessualità fuori e dentro il campo, lo spogliatoio, fuori e dentro i protagonisti di questa storia. La sfida tra Art e Patrick ha inizio durante l’adolescenza, da quella volta in cui i loro sguardi hanno incrociato i famelici occhi di Tashi, e l'hanno voluta per una notte o per tutta la vita. In Challengers (ma pure in sala) si respira testosterone (più che estrogeni) e ossitocina (l’ormone che favorisce il desiderio sessuale). Il film è più hot di un film porno senza avere neppure una scena di nudo. Ma perché ci fa questo effetto?