Come mai tutti parlano del film “La chimera” di Alice Rohrwacher? Ecco perché, se non l'avete ancora visto, dovreste rimediare

Partiamo dal titolo. La chimera è una: “Ipotesi assurda, sogno vano, utopia”. Ognuno nella vita ne insegue una senza mai afferrarla, come la banda di avidi tombaroli che nel film di Alice Rohrwacher brama soldi facili, come Arthur (Josh O’Connor) che ricerca un amore che forse non rincontrerà mai più. E poi c’è invece chi ce l’ha fatta ad acciuffare la sua chimera, come è successo all'attore Josh O’Connor, che dopo aver passato mesi a inviare lettere senza mai ricevere risposte a “Alice Rohrwacher, Umbria, Italia”, ha ottenuto l’attenzione e il ruolo che sognava. Il film di una delle registe più interessanti a livello mondiale che guarda al cinema neorealista, a Fellini e ammorbidisce i tratti spigolosi dei titoli pasoliniani, chiude la trilogia iniziata con Le meraviglie nel 2014 e proseguita con Lazzaro felice nel 2018, presentando al centro sempre il rapporto tra noi e il passato. In un luogo immaginario tra le terre abbandonate dalle persone e dal tempo del Lazio settentrionale e della Toscana meridionale vivono i tombaroli, uomini che si guadagnano da vivere trafugando reperti etruschi, scoperchiando le loro tombe. Alice e Alba Rohrwacher da piccole sentivano spesso parlare di loro, in treno, luogo in cui diverse sequenze del film sono ambientate. Al capo di queste spedizioni clandestine c’è Arthur un giovane inglese dal cuore infranto (per aver perso la sua amata Beniamina) e dall’anima buona che, come in Lazzaro felice sarà causa di molti problemi. Ma è giusto o non è giusto riaprire le tombe, deturpare la morte, derubare le anime di chi non c'è più? Forse sì, o forse no. Questi uomini verosimili in La chimera vivono in un luogo per noi inverosimile, un paesino in cui le case, come quella vicina alla ferrovia: “Sono di tutti, quindi di nessuno”. Proprio come i reperti riportati alla luce dai tombaroli, sarebbero di tutti ma alla fine sono nelle mani di nessuno. Il progresso sembra non essere mai arrivato in queste terre lasciate da parte (di cui vi abbiamo già parlato in un altro articolo su MOW, citando Dickens in Lazzaro felice). Il mondo sotterraneo appartiene a questi trafficanti e loro possono farci quello che vogliono, grazie a Arthur, possono spezzare, distruggere, vendere a un ricettatore tutto quello che scovano sottoterra. Ma quei doni disposti da chi un tempo sognava una vita in più per il proprio caro perdono la loro funzione benevola nel corso degli anni? Gli oggetti muoiono con noi?