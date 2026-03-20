Davvero come dice Meloni a Pulp l'influenza degli Stati Uniti ci protegge da quella cinese? Ecco i veri affari del Dragone in Europa

La Cina controlla dunque l'economia europea? Manco per idea, almeno non direttamente. Non solo perché la citata Nuova Via della Seta è stata cacciata dal continente, e con essa commesse milionarie - complice l'inasprimento delle tensioni tra Washington e Pechino, la guerra in Ucraina e quella dei dazi scatenata dalla prima amministrazione Trump - ma anche perché i cinesi hanno sempre considerato il giardino europeo una sorta di satellite Usa. L'influenza del Dragone, semmai, è indiretta, e su questo Meloni ha ragioni da vendere. “Per anni abbiamo accettato di dipendere dagli Stati Uniti per la difesa, dalla Russia per l’energia e dalla Cina per le materie prime”, ha dichiarato la premier. Attenzione però, perché praticare un aut aut radicale tra Washington e Pechino rischia di essere controproducente. Non solo perché l'industria italiana, come del resto quella europea, è ormai legata a doppia mandata al mercato e alle filiere cinesi, ma anche perché gli amici dell'Italia non danno l'impressione di voler scegliere. Francia, Germania e Regno Unito – per non parlare della Spagna – sanno bene da che parte geopolitica stare, eppure non disdegnano di fare accordi dorati con Pechino. Persino le aziende statunitensi, a partire da Apple, fanno a gara per accaparrarsi quote del mercato cinese. Perché mai l'Italia dovrebbe allora essere l'unica nazione europea a chiudere in maniera brusca le porte in faccia al Dragone per paura di prendersi una brutta “influenza”?